Monbus Obradoiro l’emporte 93-81 contre Urbas Fuenlabrada

02/10/2021 à 20h50 CEST

Les Monbus Obradoiro battre à la maison à Urbas Fuenlabrada par 93-81 lors de la quatrième journée de la Ligue ACB. La veille, les joueurs de Monbus Obradoiro ont subi une défaite à l’extérieur face aux Real Madrid par 78-68. De leur côté, ceux d’Urbas Fuenlabrada se sont imposés à domicile à MoraBanc Andorre par 91-78. Avec ce résultat, le Monbus Obradoiro est à la douzième place et accumule deux victoires en quatre matchs joués, tandis que le Urbas Fuenlabrada reste en seizième position avec une victoire en quatre matchs joués.

Le premier trimestre a été marqué par le leadership de la Monbus Obradoiro, a eu une différence maximale de 10 points (18-8) jusqu’à terminer avec un résultat de 22-14. Plus tard, au deuxième quart-temps, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à se distancer dans l’électronique, en fait, ils ont obtenu un partiel de 10-2 au cours du quart et ont augmenté la différence jusqu’à un maximum de 21 points (41-20) au cours du quart. , qui a conclu avec un résultat partiel de 28-17. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 50-31 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, les locaux ont réussi à se distancer à nouveau au tableau d’affichage, en fait, ils ont réalisé un partiel de 13-2 dans ce quart et sont venus gagner par 30 points (64-34) et ont terminé avec un résultat partiel de 24-19. et un total de 74-50. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a coupé les distances, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-2, bien que cela n’ait pas suffi pour gagner le match et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 19 – 31. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 93-81 en faveur de l’équipe locale.

Une grande partie de la victoire du Monbus Obradoiro s’est cimenté de 20 points, une passe décisive et 12 rebonds de Laurynas Birutis et les 21 points, trois passes décisives et un rebond de Kassius Macdonald Robertson. Les 26 points, une passe décisive et trois rebonds de Obi Emegano et les 12 points, neuf passes et trois rebonds de Jovan novak n’étaient pas suffisants pour le Urbas Fuenlabrada pourrait gagner le match.

Après avoir remporté la victoire, lors du duel suivant, le Monbus Obradoiro jouera contre lui TD Systems Baskonia dans le Arène Fernando Buesa, Pendant ce temps, il Urbas Fuenlabrada sera mesuré avec le San Pablo Burgos dans le Centre sportif Fernando Martín.