Moncage est un jeu de puzzle narratif relaxant et émotionnel

Gif : Réseau XD / Kotaku

Moncage est un jeu émotionnellement dévastateur, mais pas à cause de l’histoire qu’il essaie de raconter. Le jeu vous demande de résoudre des énigmes en reliant le violent et le mondain. Au début, j’étais charmé quand j’utilisais une pédale de vélo pour déverrouiller une porte. Mon estomac s’est affaissé quand j’ai utilisé une poubelle pour tirer avec un vrai pistolet. Plusieurs énigmes plus tard, j’ai pensé que j’étais insensible à la cruauté occasionnelle. Ensuite, j’ai utilisé un feu de camp pour effacer une nation d’une carte. Il s’avère que non.

L’intégralité de ce casse-tête se déroule dans un cube en trois dimensions. Chaque visage vous montre une scène différente, et vous pouvez déplacer la caméra autour du cube et zoomer et dézoomer sur chacun. Vous « résolvez » des énigmes en changeant la perspective pour « connecter » les éléments d’une face aux éléments d’une autre. Par exemple, en faisant pivoter l’appareil photo, un hamac rayé dans la scène d’un visage se fond dans la moitié inférieure d’un auvent rayé dans un visage adjacent. Cela a fait tomber le télescope posé sur le hamac d’une scène à l’autre, débloquant d’autres interactions.

Capture d’écran : Réseau XD / Kotaku

Moncage est un plaisir à jouer, et les puzzles sont vraiment bons pour vous faire sentir intelligent. Bien que les énigmes elles-mêmes ne soient pas trop compliquées, elles nécessitent souvent une réflexion créative pour connecter des objets sans aucun rapport sur une seule base visuelle. Le jeu commence comme un exercice théorique relaxant. Son système d’indices garantit que jouer au jeu n’est jamais stressant. Ce qui est marrant, car les questions qu’il pose au joueur ne sont pas du tout légères.

En juxtaposant clairement des objets improbables, le gameplay demande : et si un jouet pouvait briser les cœurs ? Et si une batterie était une balle ? Et si un navire dans une bouteille était un navire de guerre qui vous transportait vers des rivages étrangers ? Je me suis senti satisfait de ma propre habileté lorsque j’ai utilisé une fausse pièce pour tamponner un morceau de papier. Quelques instants plus tard, je me suis rendu compte que je venais d’autoriser un dossier de recrutement militaire pour l’un des personnages principaux de l’histoire.

G/O Media peut toucher une commission

Plus tard, dans une face de cube, j’ai vu une fête foraine. Dans un autre, j’ai vu les restes fumants d’une guerre sans nom. Moncage relie sournoisement « jeu » et « violence » avec une grâce subtile que vous ne trouverez pas dans des jeux de guerre plus explicites. Après quelques heures de jeu, je me suis méfié de résoudre ces énigmes. Mes intentions étaient ludiques, mais je déverrouillais les événements dans une tragédie ambiguë. Alors que je manipulais le cube pour reconstituer une photographie d’un homme et de son fils séparé, j’ai pensé : « Je ne savais pas. Je n’ai jamais voulu que tout cela se produise. Peut-être que les personnages non plus.

Mis à part les niveaux vides et les photographies que vous acquérez au fur et à mesure que vous jouez, les seuls autres indices sur ce qui se passe viennent des noms attachés aux réalisations. Le flou semble intentionnel. Les niveaux ludiques sont remplis de caractère et chaque puzzle est méticuleusement conçu. Moncage se rebelle activement contre une lecture linéaire de son histoire en rangeant dans le désordre les photographies que vous collectez. La fin était-elle une chronologie alternative? Était-ce un début ? Je ne sais toujours pas avec certitude. Il n’y a qu’une seule façon correcte de résoudre chaque énigme, mais l’histoire elle-même refuse d’être lue si facilement.

Je ne sais pas si le jeu est plus fort pour adopter une approche kaléidoscopique et fragmentée pour représenter les souvenirs des personnages. Ne me laissez pas vous décourager de voir par vous-même, cependant. Moncage est toujours le jeu de puzzle le plus fascinant que j’ai rencontré cette année.