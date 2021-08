Mönchengladbach met le Bayern de Nagelsmann à l’épreuve

13/08/2021 à 13:55 CEST

Le Bayern München de Julian Nagelsmann entame sa carrière en Bundesliga 2021/22 contre Mönchengladbach au Borussia-Park. Au cours de la première année du projet, l’ancien entraîneur d’Hoffenheim et de Leipzig avec la seule nouveauté de Dayot Upamencano, précisément de Leipzig, derrière qui n’a plus David Alaba ou Jerome Boateng, acteurs essentiels de la dernière décennie.

Les Bavarois, qui défendre le titre et aspirer à gagner à nouveau le DFB Pokal et la Ligue des champions comme cela s’est déjà produit en 2020, ils ouvrent une nouvelle période après l’éclat de l’ère Hansi Flick, qui a pris les rênes de l’équipe première après le limogeage de Carlo Ancelotti et qui prendra désormais le relais de l’équipe nationale allemande. Pour cela, ont misé sur le talent du plus jeune entraîneur de Bundesliga : Julian Nagelsmann.

L’équipe bavaroise est sans aucun doute la favorite pour battre M’Gladbach à domicile et continuer à régner en Bundelisga, ce qui se passe sans interruption depuis la saison 2012/13., quand ils ont mis fin au règne du Borussia Dormund de Jürgen Klopp. À la recherche de tout talent en Bundesliga, le Bayern est l’une des équipes les plus fortes du football européen.

Conquérir la montée du Borussia Dortmund et Leipzig

La grande tâche du Bayern de Nagelsmann est de stopper la croissance du Borussia Dortmund et de Leipzig ces dernières saisons.. Ceux de Signal Iduna Park n’ont pas pu suivre l’année dernière, mais ils ont facilement battu Leipzig dans le DFB Pokal (1-4) et ont fait du bon travail en Ligue des champions, atteignant les quarts de finale et mettant Manchester City de Pep Guardiola dans les cordes.

L’équipe de Dani Olmo a également connu une belle saison, Le RB Leipzig en plein essor depuis sa création à la fin de la première décennie du XXIe siècle. Après avoir atteint les demi-finales de la Ligue des champions 2019/20, ceux de Nagelsmann étaient à la lutte pour la Bundesliga jusqu’à la phase finale et ont atteint la finale du DFB Pokal. Ils ont eu la pire participation dans la meilleure compétition européenne : Livepool de Klopp les a éliminés des quarts de finale.