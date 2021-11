Monchi apprécie les manifestations de soutien après ses critiques au Bernabéu

30/11/2021 à 12:51 CET

sport.es

Le directeur sportif de Séville, Monchi, a remercié le soutien reçu après ses critiques au Bernabéu après la défaite de Séville contre le Real Madrid dans un match où il y a eu un penalty clair de Louer à Ocampos pas noté.

Monchi il ne s’est pas mordu la langue quand devant les micros de Movistar il a assuré qu’il était inexplicable que le VAR n’ait pas revu l’action de Louer sur Ocampos dans la surface du Real Madrid, un geste qui n’a pas été pénalisé pour Sanchez Martínez. « C’est une pénalité, point final. Je ne le dis pas, vous l’avez dit, il l’a dit Carlos Martinez et Maldini et quiconque est objectif y pense, mais je ne vais pas me mettre plus en colère que d’habitude parce qu’il ne l’a pas sifflé parce que ce n’est pas nouveau. « Ces propos lui ont valu de sévères critiques de la part de la presse madrilène.

Ce n’était pas non plus la première fois que le directeur sportif de Séville déplorait que son équipe ait été blessée au Bernabéu. Il y a deux saisons, il a également critiqué le fait qu’un but de De Jong entièrement légal par un verrou sur Gudelj à Militao dans un coin. À cette occasion, il a été fortement critiqué pour une phrase dans laquelle il a laissé entendre que « s’ils avaient refusé le deuxième but bas sur le terrain et se sont retirés dans l’équipe & rdquor ;.

Mais l’homme de Cadix a trouvé soutien et reconnaissance parmi les fans de Séville, qui l’ont félicité pour sa bravoure. « Merci, merci et merci. Impossible de se sentir plus aimé que moi par les miens. Les seuls qui comptent pour moi et les seuls que j’entends. Quand ils me louent et surtout quand ils me critiquent. Toujours et seulement Sevilla Fútbol Club », a-t-il écrit sur son compte Twitter.