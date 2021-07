Monchi fait cuire le marché à feu doux

30/06/2021 à 19:52 CEST

Prendre plaisir Monchi de vacances bien méritées avant de se mettre au travail pour construire le Séville de la saison prochaine et que le directeur sportif de Cadix a déjà en tête. Jusqu’à présent, il n’y a eu que des sorties (Vaclik, Franco Vázquez, Escudero et Aleix Vidal). Mais il y aura des arrivées et il y en aura plusieurs afin de faire plaisir à Julen Lopetegui, qui après avoir rejeté une offre vertigineuse pour l’entraîneur de Tottenham a pris du poids à Nervión et sera pris en compte lors de la prise de décisions importantes concernant les signatures.

L’entraîneur basque a demandé un profil de joueur spécifique pour étayer l’équipe et Monchi, qui ne coud pas sans fil, mélange jusqu’à trois footballeurs différents par démarcation. L’incorporation de l’un ou de l’autre dépendra de divers facteurs. Le plus important de tous, le rapport qualité-prix. Ce que le directeur sportif de Séville est parfaitement clair, c’est qu’il ne va pas payer trop cher. Il ne l’a jamais fait et n’a pas l’intention de le faire maintenant.

Les différences économiques entre le club de Séville et Valence sont la raison pour laquelle La signature de Gonçalo Guedes est au point mort. Le Portugais est l’extrême que veulent Monchi et Lopetegui. Mais les 40 millions d’euros demandés par Peter Lim pour ouvrir les portes sont perçus chez Sánchez Pizjuán comme un véritable non-sens après la mauvaise dernière campagne menée par le joueur che. Cependant, pour un chiffre oscillant entre 15 et 20 « kilos », on pourrait commencer à parler.

C’est le secret de Monchi dans toutes les négociations : gérer les tempos comme personne d’autre. L’équipe de Séville pour la saison prochaine mijote, mais que personne ne doute qu’un plat savoureux sortira.