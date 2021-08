Monchi, sur la signature de Montiel : “Il en reste encore beaucoup”

11/08/2021 à 15h58 CEST

Le directeur sportif de Séville, Ramón Rodriguez ‘Monchi‘, rapporté ce mercredi d’intérêt sur le côté Le droitier argentin de River Plate Gonzalo Ariel Montiel, et a précisé que “il en reste encore beaucoup” pour que “être un achat définitif”.

Monchi a admis que Montiel occupe “une situation privilégiée« signer pour Séville depuis qu’il l’a fait »beaucoup suivi” et le “aime ton profil“même si ce n’est pas le cas”la seule alternative“pour le poste d’arrière droit, pour lequel il a”d’autres options intéressantes“. Le technicien de Cadix, malgré tout, a reconnu ne pas être « du tout satisfait » des mouvements de signatures et de sorties, car “ce n’est pas le planning que j’avais en tête quand fin mai « il s’est entretenu avec l’entraîneur, Julen Lopetegui, parce que »le marché est bloqué et l’épée de la limite de salaire est au sommet“.

“Je ne vendrai pas de faux messages. La photo n’est pas ce que je voulais avoir. J’ai l’habitude d’assumer ma responsabilité et bien qu’il existe des facteurs atténuants, je ne peux pas dire que je suis satisfait” a déclaré l’entraîneur de Cadix dans des déclarations aux médias du club. Monchi a reconnu “intérêt au début du marché ” par l’attaquant d’Alavés José Luis Mato ‘Joselu’ mais le l’option “a été supprimée dès que” découvert le “valorisation économique“de son club d’origine, car même s’il” aime son profil, il y a une échelle sportive et une échelle économique”.

Le directeur sportif de Séville, quant à lui, a assuré que Le défenseur français Jules Koundé “Il va bien, calme et impliqué à cent pour cent” malgré le “beaucoup de bruit” généré avec son éventuel transfert à l’anglais Chelsea, qui “est plus grand dans les médias que dans la réalité“, parce que “il n’y a pas eu d’offre concrète“, bien que” oui beaucoup d’intérêt. Ils ont demandé, mais ce n’est pas arrivé à partir de là“. Monchi est conscient que ” l’ensemble du personnel, ” y compris Koundé “,s’inscrit dans une politique qui ne va pas changer, un modèle“ce qui a fait que Séville” dispute vingt finales et remporte dix titres en quinze ans : si une belle offre arrive, vous devez l’accepter car cela vous permettra de réinvestir pour améliorer l’équipe“.

Il croyait aussi que “dans cette dernière ligne droite, il va accélérer“aux renforts et il a dit que, connaissant la capacité de vaincre tout le club et le magnifique personnel d’entraîneurs qu’il y a, quand arrive le 1er septembre, le modèle ressemblera à “à ce que j’avais en tête en mai “. Monchi a souligné que Julen Lopetegui “il est mal à l’aise” en raison de la difficulté à constituer l’effectif et qu’il entretient avec lui un “rapport en dents de scie, avec des discussions et, parfois, avec des opinions différentes”, et il a ajouté que l’entraîneur basque “vous êtes concerné mais êtes conscient qu’aucun effort n’est épargné dans les paramètres de responsabilité“.