Monchi sur Ramos : “Ça n’a jamais été une option”

18/06/2021

Le à 19:38 CEST

Après que le Real Madrid a annoncé le départ de Sergio Ramos du club, de nombreuses options ont été envisagées pour la centrale. Même celui de Séville, malgré la relation que l’ancien Nervionense entretient avec les fans de Séville.

Pourtant, Monchi a déjà démenti le retour de Ramos dans le club de ses origines. “Le retour de Sergio Ramos n’a jamais été une option pour lui ou pour nous“il a craqué.” Comme il l’a dit Il porte Séville dans son cœur, car c’est un joueur né dans cette carrière. Mais ce n’est ni le moment ni la situation de se croiser, et cela n’a jamais été une possibilité”, a-t-il expliqué.

Des mots très similaires à ceux que Sergio Ramos a également utilisés pour réfuter cette information : “Je n’envisage pas l’option de Séville comme Séville ne l’envisage pas”, il prétendait. C’est un moment différent, à la fois pour eux et pour moi, il n’est pas envisagé”, a déclaré l’ancien footballeur du Real Madrid.

Après le refus de Séville et du joueur de revenir à leurs origines, les deux possibilités qui acquièrent de la fermeté sont le Premier et la Ligue 1. Dans la compétition anglaise, tout indique qu’il s’installerait à Manchester. United et City ont tous deux manifesté leur intérêt pour le défenseur central après le niveau atteint en seize saisons, il a vécu comme un madridista. Et il pourrait aussi atterrir dans la capitale française. Le Paris Saint Germain voudrait aussi intégrer le joueur dans ses rangs. Ces trois clubs, contrairement à celui de Nervión, pourraient assumer le salaire du footballeur.