Monchu arrive avec ambition à Grenade

20/07/2021 à 20h13 CEST

La sortie de Monchu En tant que joueur de Grenade, c’était une présentation aux fans nasrides de l’ambition avec laquelle l’équipe de jeunes du Barça arrive. «Je peux apporter du travail, de l’attitude et beaucoup d’envie & rdquor;, a reconnu le Baléare, qui est prêt à faire le saut en Première Division après être resté aux portes de la promotion avec Gérone.

Concernant la possibilité de rejoindre Grenade, le milieu de terrain a déclaré qu’il n’avait aucun doute : « Ils m’ont parlé du projet qu’il y avait et je n’ai pas hésité à venir ici. Grenade a un projet ambitieux, elle fait très bien les choses depuis des années. Cela coïncide avec mon projet personnel de continuer à grandir & rdquor ;.

Pep Boada, clé

Le directeur sportif de l’équipe rojiblanco a été décisif pour que Monchu Je me suis retrouvé à Grenade.

« Je le connais depuis l’enfance. Cela correspond très bien à la personne que nous cherchons à intégrer à Grenade. Il apportera engagement et ambition. Il est dans une ère de croissance et il est sûr de donner beaucoup de joies & rdquor;, a affirmé le Catalan, qui a déjà un remplaçant pour le Vénézuélien Yangel Herrera.

“Dynamisme C’était un plus à venir car il me connaît beaucoup. Et ça a été une étape importante de vouloir venir’, a ajouté le footballeur, qui a également souligné qu’il connaît parfaitement le football qu’il veut pratiquer. Robert Moreno et qu’il n’a aucune préférence quant à sa position sur le terrain.

Pour le moment, le joueur n’a pas eu le temps de faire le tour de la ville de Grenade : « Je n’ai pas eu beaucoup de temps entre les tests, les entraînements et autres pour la visiter & rdquor ;, a déclaré le Baléare, qui, en revanche, a a fait ses débuts avec le maillot nasride et suit plusieurs entraînements sous le commandement de Moreno. Il est prévu que Monchu être une pièce fondamentale dans les médias pour le projet de cette saison de Grenade.