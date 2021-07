Monchu dit au revoir émotionnel à Barcelone

L’ancien capitaine de Barcelone B, Monchu, a fait des adieux émotionnels au club après avoir scellé une sortie du Camp Nou.

Le milieu de terrain a passé la saison dernière en prêt à Gérone et il y avait eu des rapports d’un désaccord sur son contrat après que l’équipe catalane n’ait pas réussi à obtenir une promotion.

Monchu devrait maintenant rejoindre Grenade dans le cadre d’un accord qui pourrait inclure une option de rachat et s’est rendu sur Instagram pour dire au revoir aux Catalans.

« Chers culés, le jour est venu de vous dire au revoir… Depuis mon arrivée dans ce club en 2012 alors que je n’avais que 13 ans, je me suis toujours senti aimé par mes collègues, les membres du staff technique, les managers et les travailleurs. qui composent cette entité sportive. Je serai toujours reconnaissant pour tout ce que j’ai vécu avec vous tous lors de mon initiation, et plus tard dans la formation de carrière sportive sur le plan personnel et professionnel.

“Ma gratitude à ce beau club, et surtout aux fans qui m’ont accompagné non seulement dans les matchs, mais aussi dans les bons moments pour les célébrer et dans les mauvais.

« Au cours de ces huit années incroyables, j’ai vécu des rêves que j’avais depuis mon enfance et j’ai commencé à pratiquer ce sport. J’ai eu l’opportunité de débuter avec le FC Barcelona B le 15 décembre 2017, j’étais le capitaine de la saison 19/20, j’ai fait mes débuts avec l’équipe première le 8 août 2020, j’ai entendu l’hymne de la Ligue des champions, etc.

« Enfin, je tiens à remercier, outre les membres du club qui ont rendu mon arrivée possible, ma famille et mes proches, qui depuis que cette belle opportunité s’est présentée, m’ont accompagné dans ce voyage qui signifiait quitter mon domicile et continuer à faire ce que j’aime tant. Merci beaucoup, FC Barcelone. Je suis convaincu que nos chemins se croiseront à nouveau !