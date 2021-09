Moncler Genius RTW Printemps 2022 – WWD

Les invités ont été invités à arriver tôt sur le site industriel de Milan qui a servi de scène à la présentation de Moncler Mondogenius, car l’expérience numérique a été diffusée dans cinq villes – New York, Shanghai, Tokyo et Séoul en plus de la ville italienne – et en effet , cela a commencé rapidement avec un retard de seulement cinq minutes – une rareté au cours d’une semaine de la mode. Cependant, tout n’était pas virtuel, car Alicia Keys, lauréate d’un Grammy Award, et l’actrice et chanteuse Victoria Song ont animé l’événement en direct de Milan et de Shanghai, respectivement, et dans une conversation – même si elle était principalement scénarisée.

Moncler a dévoilé la prochaine liste de designers et de marques travaillant sur le projet Genius, qui vont du retour JW Anderson; Veronica Leoni et Sergio Zambon pour Moncler 1952 Femme et Homme, respectivement ; Sandro Mandrino pour Moncler Grenoble ; Craig Green; Moncler 1017 par Alyx 9SM et Moncler Frgmt par Hiroshi Fujiwara, aux nouvelles entrées Hyke ; les anges des palmiers ; Dingyun Zhang, et Monstre Doux.

D’énormes écrans tout autour de l’espace événementiel et derrière la scène où Keys se tenait – et chantait brièvement – ont fait pour une expérience immersive.

L’événement s’est ouvert en trombe, alors que 12 parachutistes défiaient la gravité au-dessus de trois souffleries à Shanghai la nuit, portant des doudounes Moncler Grenoble, qui soulignaient la qualité de haute performance de la tenue technique.

Le président-directeur général de Moncler, Remo Ruffini, a depuis longtemps exprimé son intention de développer davantage la marque dans d’autres catégories, en particulier les tricots, et JW Anderson a présenté sa collection à travers un court métrage du réalisateur Luca Guadagnino au Cineclub Il Cinemino de Milan, avec l’actrice primée. Sophie Okonedo, qui a mis en lumière plusieurs pulls originaux, comme un design jaune canari parsemé de cercles bleu clair.

Craig Green a présenté sa collection à la gare centrale de Milan avec des structures extrêmes, sculpturales et architecturales ressemblant à des machines conçues pour voler, tandis que Palm Angels a rendu hommage au style américain et à la culture vintage, alors que le designer Francesco Ragazzi s’associait au cinéaste et artiste visuel primé Akinola Davies Jr. .

Hyke a été présenté par l’actrice japonaise Anne et l’acteur Sota Fukushi, et le spectacle s’est déroulé dans l’espace cyclique de l’atrium du Telecom Center Building à Tokyo. L’ensemble, un immense dôme de neige, faisait un clin d’œil à l’héritage montagnard de la marque et des sacs de couchage géants, des doudounes, des lunettes et des accessoires étaient présentés tous en noir.

Pour Moncler 1017 Alyx 9SM, le directeur créatif Matthew Williams a travaillé avec l’artiste et musicien Teezo Touchdown, qui a fait ses débuts avec son nouveau morceau « I’m Just a Fan » dans une vidéo surréaliste tournée à New York, s’appuyant sur l’embellissement des ongles de six pouces de Williams. .

Mondogenius a réussi à montrer le produit – qui reste la clé pour toute marque – interprété à travers les yeux des designers et des artistes. Ruffini n’est pas du genre à rester immobile, alors qui sait s’il décidera de reproduire la formule, mais pour une première expérience, c’était intrigant et divertissant.