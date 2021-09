Moncler organisera l’événement Mondogenius dans cinq villes – WWD

MILAN – Le président et chef de la direction de Moncler, Remo Ruffini, réserve une autre surprise à la communauté qu’il a construite autour de la marque.

Pour la première fois, Moncler Genius présentera ses collections le 25 septembre à travers une expérience numérique dans cinq villes – New York, Milan, Shanghai, Tokyo et Séoul – et à travers la vision de 11 designers, tous réunis sous un même salon, qui sera animé par Alicia Keys, 15 fois lauréate des Grammy Awards.

L’artiste accueillera l’événement depuis Milan, qui comprendra d’autres talents impliqués tels que l’actrice et chanteuse Victoria Song en direct de Shanghai, Solange de New York et le réalisateur Luca Guadagnino de Milan, entre autres.

“En ces temps en constante évolution, je crois vraiment au pouvoir de connecter les communautés du monde entier à travers des expériences”, a déclaré Ruffini. « Les plus grandes inspirations que j’ai eues dans ma vie sont venues directement des gens et chez Moncler, nous savons que plus nous inspirons les gens, plus ils nous inspirent. C’est le principe qui a guidé la création de Moncler Genius pour 2021. Mondogenius a été conçu pour être une véritable immersion dans l’énergie et l’évolution culturelle de Moncler sans laisser personne de côté.

Avec l’événement, Moncler dévoilera la prochaine liste de designers travaillant sur le projet Genius. Certains reviennent et incluent JW Anderson; Veronica Leoni et Sergio Zambon pour Moncler 1952 Femme et Homme, respectivement ; Sandro Mandrino pour Moncler Grenoble ; Craig Green ; Moncler 1017 par Alyx 9SM et Moncler Frgmt par Hiroshi Fujiwara.

Rejoindre cette année sont Hyke; les anges des palmiers ; Dingyun Zhang et Monstre Doux.

L’émission sera hébergée en direct via un microsite dédié (mondogenius.moncler.com) et plusieurs canaux de médias sociaux comprenant Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn et Twitter, WeChat, Weibo et Douyin, ainsi qu’un réseau de partenaires Moncler Genius y compris les e-commerçants et les sites médiatiques.

Selon Moncler, la créativité et le divertissement seront à l’honneur car les inspirations des créateurs vont de l’art et du cinéma à la musique et aux sports extrêmes.

Alors que Moncler Genius depuis son lancement en 2018 est présenté à Milan en février, l’édition 2021 se tiendra en septembre, en clin d’œil au début de la saison hivernale phare de la marque.

Ruffini a commencé à faire évoluer Moncler Genius en mettant davantage l’accent sur les clients de la marque l’année dernière. En février 2020, le cadre a commencé à explorer de nouveaux territoires, en lançant un nouveau produit avec la marque de bagages de luxe Rimowa et en collaborant avec le label JW Anderson, fondé par Jonathan Anderson.

Le choix des villes impliquées dans l’événement n’est pas surprenant. Comme indiqué, la Chine, les États-Unis et le canal numérique ont contribué à augmenter les bénéfices et les ventes de l’entreprise au premier semestre de l’année.

Dans la région Asie, qui comprend l’Asie-Pacifique, le Japon et la Corée du Sud, les revenus ont grimpé de 56 % à 282,5 millions d’euros, représentant la moitié des revenus de l’entreprise. Par rapport à la même période de 2019, les ventes dans cette région ont augmenté de 15%.

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires de la région APAC a enregistré une croissance à deux chiffres par rapport à la même période en 2019, principalement tirée par la Chine continentale, où le chiffre d’affaires a presque doublé par rapport au deuxième trimestre 2019.