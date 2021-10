Moncloa suppose que Díaz mène le dialogue sur la réforme du travail mais exige que le PSOE participe

30/10/2021 à 16h33 CEST

J. Romero – P. Allendesalazar – MA Rodríguez

Il n’y a toujours pas d’accord entre PSOE et Unis nous pouvons, mais un geste de progrès et de flexibilité est perçu dans la partie majoritaire du Gouvernement. Moncloa admet que c’est le ministère du Travail et de l’Économie sociale, dirigé par la deuxième vice-présidente, Yolanda Díaz, qui dirige les négociations ordinaires à la table du dialogue social sur la réforme du travail. Mais il exige également en retour que d’autres départements concernés par une mesure centrale de la législature, dirigés par des ministres socialistes, participent à ces conversations. Ainsi, la voie vers la réconciliation commence à se dégager., mais les divergences persistent, au moins en ce moment, sur la méthodologie et, pour les violets, également sur le contenu.

La porte-parole du gouvernement, la socialiste Isabel Rodríguez, savait que ce mardi toute la pression de ces derniers jours pesait sur elle en raison de la plus grande crise ouverte de la coalition depuis qu’elle a commencé à fonctionner. Dès lors, il avait préparé ses propos et voulait faire, d’abord, de la « pédagogie » sur ce que suppose le mode de fonctionnement d’une coalition gouvernementale, puis glisser ce geste au partenaire minoritaire du Cabinet. C’est, préciser que c’est Díaz qui mène le dialogue avec les employeurs et les syndicats.

« Il n’y a pas de problème, parce que c’est raisonnable, car formellement, à la table du dialogue social, celui qui dirige et représente le gouvernement est le ministère du Travail, mais Il semble également raisonnable qu’à cette table, où des aspects spécifiques qui affectent d’autres ministères vont être discutés, des membres d’autres départements participent« , a-t-il expliqué aux journalistes lors de la conférence de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire de l’Exécutif.

Dans le même ordre d’idées, la première vice-présidente, Nadia Calviño, s’est exprimée à l’occasion de la clôture de la XVIII Journée nationale du journalisme, organisée par l’Association des journalistes européens (APE) : il n’y a « aucun type de désagrément » dans lequel ce soient les travaillistes qui mène la table de la réforme du travail, même s’il est essentiel qu’il y ait une « bonne coordination » au sein de l’exécutif maintenant que la « phase décisive » de la négociation avec les agents sociaux entre en jeu. Calviño a insisté sur le fait qu’il n’y a pas de divergences sur la « substance »Il s’agit plutôt de savoir comment parvenir à un consensus. « Nous parlons avant tout de méthodologie, de la manière dont nous allons nous organiser d’ici la fin de l’année pour parvenir à l’accord souhaité », a-t-il déclaré. Cependant, United We peut insister sur le fait que les différences résident dans le contenu. Díaz, en effet, a douté ce lundi de l’engagement de l’ensemble du PSOE en faveur de l’abrogation de la législation sur le marché du travail que le PP a donné naissance en 2012.

Le tableau, depuis mars

La réunion de la table de suivi des accords de coalition clôturée ce lundi soir sans accord, mais les conversations ont continué pendant ces heures. La porte-parole a en effet souligné qu’elle espérait que les contacts maintenus tout au long de la journée progresseraient dans le déblocage de la crise. Elle, comme Calviño, a insisté sur le fait que les différences ont à voir avec la « méthodologie », avec la façon dont le reste des ministères concernés par la réforme du travail participent à ce dialogue avec les employeurs et les centrales.

La partie majoritaire du gouvernement, ont expliqué des sources de la Moncloa, veut faire partie de la négociation « avant, pendant et après la table ». Cette table de la réforme du travail se réunit, à partir du 17 mars, tous les mercredis, et ils ont siégé, au moins jusqu’à présent, deux représentants du Travail (le secrétaire d’État, Joaquín Pérez Rey, et le directeur général, Verónica Martínez) , deux autres de CEOE , deux de Cepyme, deux de l’UGT et deux de CCOO.

Calviño assure qu’il n’y a pas « d’inconvénient » dans lequel le parti travailliste mène la réforme du travail https://t.co/u2bHy5hn4C pic.twitter.com/JjXWVOxINk – Europa Press TV (@europapress_tv) 26 octobre 2021

L’équipe de Diaz a souligné ces derniers jours qu’il y avait toujours une « coordination » et qu’Economía et Moncloa étaient au courant de tous les progrès. Ce mardi, tant le porte-parole que Calviño n’ont pas précisé que ce doit être l’Économie qui « coordonne » le travail, comme l’a sanctionné vendredi le président Pedro Sánchez. Mais ils ont clairement indiqué que le PSOE devait être là. « On ne comprendrait pas qu’une partie importante du gouvernement ne participera pas à une réforme aussi importante comme celui du travail », a observé la porte-parole lors de sa comparution.

L’objectif, a déclaré Rodríguez, est éclairer une nouvelle réglementation « transcendantale », qui « n’est pas une contre-réforme », et qui vise à « moderniser » le marché du travail dans le sillage de la transformation de l’économie et du modèle de production. Pour Calviño, il y a aussi « une totale clarté » des questions à traiter : simplification des contrats et faire des CDI le mode habituel de contractualisation, réduction de la temporalité, « rééquilibrage » des négociations collectives, « restauration de ceux qui ont rompu le consensus avec les réformes de l’ancien emploi. « ou une réglementation des sous-traitants qui « éradique la précarité et garantit qu’il n’y a pas de dévaluation des salaires et de concurrence à la baisse qui détériore les conditions de travail ». « Cette feuille de route, cet ensemble d’éléments, sont ceux que nous abordons avec les agents sociaux et sur lesquels j’ai confiance pour parvenir à un accord et avoir une bonne réforme du travail d’ici la fin de l’année », a expliqué le premier vice-président.

Mais Díaz, après avoir rencontré son homologue à Rome, a démantelé la thèse de la Moncloa et a nié qu’il y ait eu un accord : il a souligné que le débat sur la méthode « n’existe pas », et aussi les citoyens s’en moquent. Ce qu’il y a, c’est un « débat sur le contenu », et c’est pourquoi il a insisté pour qu’il soit entrepris dès que possible. Dans son équipe, ils ont indiqué qu’il en avait fait la demande par écrit à Calviño et que, pour la rencontrer, il anticipait son retour de la capitale italienne.

Les socialistes insistent beaucoup sur le fait que la mesure doit avoir le soutien des agents sociaux (des syndicats, mais aussi des employeurs) et doit être bénie par l’Europe. Selon les mots de Rodríguez, la réforme du travail, qui sera « un acte législatif et une marque de ce gouvernement », doit être faite « avec le maximum de dialogue et le plus grand consensusLe gouvernement « préfère » répéter l’accord qui a eu lieu avec la première refonte du système de retraite, qui s’est entendu avec les employeurs et les centrales, pour donner une plus grande « sécurité » au marché du travail.