monday.com workdocs est comme Google Docs sous stéroïdes

La société de gestion du travail monday.com a lancé une nouvelle solution logicielle de collaboration en ligne appelée workdocs qui vise à donner à Google Docs une course pour son argent.

Plutôt que de faire basculer les employés entre sa plate-forme et d’autres logiciels de bureau, workdocs est directement intégré à la plate-forme de monday.com. Il est également disponible pour tous les utilisateurs de l’entreprise, y compris ceux de son forfait gratuit, bien qu’ils soient limités à deux utilisateurs maximum.

Bien que similaire à Quip de Salesforce, workdocs est une offre plus complète qui ne cache aucune de ses fonctionnalités derrière un abonnement supplémentaire. La possibilité de modifier des documents en direct dans workdocs est incluse dans l’abonnement monday.com d’un utilisateur, mais pour pouvoir le faire dans Quip, il faut passer à un plan Salesforce Anywhere Advanced qui coûte 100 $ par utilisateur et par mois.

Bien que workdocs soit déjà intégré au système d’exploitation Work de monday.com, la société prévoit d’ajouter des intégrations pour d’autres logiciels populaires de Salesforce, Microsoft et Google à l’avenir.

documents de travail

Workdocs utilise le nouveau moteur en temps réel de monday.com que la société a construit sur son système d’exploitation Work OS et permet à des centaines de personnes de travailler simultanément sur le même document.

Workdocs permet aux utilisateurs de monday.com de créer des documents de travail partagés visibles par les autres membres de l’équipe, des documents de travail privés visibles uniquement par eux-mêmes ou par d’autres utilisateurs invités et des documents de travail partageables où d’autres membres de l’équipe et même ceux qui ne font pas partie de l’organisation peuvent être ajoutés à un document. Bien que les utilisateurs de workdocs puissent saisir du texte et voir ce sur quoi les autres travaillent en même temps, il convient de noter que sa fonction d’annulation annule uniquement le travail d’un utilisateur au lieu des derniers ajouts à un document.

Malgré le fait que workdocs vient d’être lancé, il existe déjà plus d’une trentaine de widgets disponibles pour le service, notamment un calendrier, un graphique, une horloge, une boîte de réception, une vue en liste, Gantt, à faire et plus encore. Tout comme les documents workdocs, ces widgets fonctionnent en temps réel et lorsqu’une tâche est mise à jour dans Monday.com, ils sont également mis à jour.

Les utilisateurs existants de monday.com peuvent se connecter à la plate-forme de l’entreprise pour consulter eux-mêmes les documents de travail tandis que les utilisateurs intéressés peuvent regarder cette nouvelle vidéo qui fournit des détails supplémentaires sur le service.

