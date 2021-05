Monde connecté: comment la fibre façonne l’avenir des réseaux

La fibre optique joue un rôle très critique pour garantir une connectivité à haut débit.

Par Ankit Agarwal

Covid-19 a entraîné un changement culturel et structurel unique dans la société où le travail à distance, l’apprentissage et la socialisation sont étroitement liés de manière très intéressante. Les opérateurs de réseau ont été témoins d’un énorme pic de trafic de données en 2020, en raison du taux de consommation de données élevé au cours de la période. Selon un rapport de Verizon Network, le volume global de données sur les réseaux a augmenté de 19% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

À l’échelle mondiale, le trafic de données sur les réseaux haut débit a augmenté de plus de 50% et l’utilisation moyenne du haut débit a approché 0,5 To (téraoctet) à la fin de 2020, selon le rapport OpenVault Broadband Insights (OBVI) du quatrième trimestre 2020.

Aujourd’hui, les clients attendent des vitesses plus rapides, une latence plus faible et une bande passante plus importante de la part de leurs fournisseurs de services. La fibre optique constituera l’épine dorsale de ces réseaux robustes et prêts pour l’avenir.

Le lancement mondial de la 5G a le plus d’impact sur la demande de fibre optique. Selon la GSMA, les opérateurs de téléphonie mobile dépenseront 890 milliards de dollars, soit 80% de leurs investissements totaux, sur les réseaux 5G au cours des cinq prochaines années. La 5G permettra des cas d’utilisation gourmands en données tels que le divertissement immersif, l’intelligence artificielle et des services tels que l’éducation en ligne et la santé en ligne. Tout cela nécessite des vitesses gigabit et une latence ultra-faible. Cela nécessite une fibrage en profondeur dans les réseaux, en particulier dans le backhaul réseau.

L’Inde à la pointe

La fibre optique joue un rôle très critique en termes de garantie de connectivité à haut débit, et alors que nous nous dirigeons vers une société connectée, nous devons commencer à mettre en place une infrastructure de télécommunications robuste pour concrétiser cette vision et augmenter l’enveloppe de la connectivité à haut débit à haut débit. L’industrie indienne des télécommunications est capable de répondre à cette demande croissante de bande passante, mais elle doit être soutenue par le déploiement de réseaux à fibre dense. Ceci, à son tour, augmentera la demande de câbles à fibres optiques. Laissez-nous plonger dans les moteurs du marché:

Connectivité à large bande pour tous: L’Inde compte 600 000 tours de télécommunications offrant une connectivité voix et données aux populations urbaines et rurales – mais moins de 30% d’entre elles sont fibrées. Cela implique une énorme possibilité d’ajouter de la densité de fibres.

Augmentation de la consommation de données: des scénarios tels que le travail à domicile et l’éducation à domicile stimulent la demande de connectivité haut débit non seulement dans les villes de niveau 1 et de niveau 2, mais également dans les villes de niveau 2 et 3. De plus, les consommateurs passent plus de temps sur les applications de jeu, la vidéo OTT et les achats en ligne.

Toutes ces tendances se renforceront davantage à mesure que nous avancerons en 2021-2022. Les fournisseurs de services peuvent garantir un haut niveau d’expérience client en déployant une fibre de haute qualité.

Le gouvernement donne l’impulsion nécessaire: Une connectivité par fibre adéquate peut catapulter le succès de toutes les initiatives infra numériques du gouvernement et garantir l’accès au haut débit à large bande à un large éventail de population. Le programme du gouvernement pour l’Inde numérique vise à créer des super-autoroutes à large bande. Le projet BharatNet fournira une connectivité à haut débit à 6 lakh Gram Panchayats (GP) dans le pays de manière progressive.

La demande des entreprises pour une connectivité robuste: pour les entreprises, la connectivité large bande basée sur fibre signifie plus de fiabilité, une latence plus faible et une vitesse plus élevée. Cette connectivité résiliente est nécessaire pour accéder aux applications d’entreprise basées sur le cloud, à la diffusion en continu à haut débit de données critiques et aux applications de visioconférence.

Alors que nous allons de l’avant pour adopter la prochaine génération de technologies de communication, nous avons besoin de déploiements de fibre innovants capables de répondre aux besoins de bande passante à la demande hautement résiliente pour les gouvernements, les entreprises et les particuliers.

L’auteur est PDG, Business Solutions de connectivité, Sterlite Technologies

