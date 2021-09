Monde sauvage et sauvage : de nouvelles initiatives s’efforcent de conserver les espèces menacées

La conservation de la faune est le besoin de l’heure et plusieurs organisations ont fait des efforts particuliers pour freiner, protéger et conserver les espèces

À l’échelle mondiale, la taille des populations surveillées de mammifères, de poissons, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens a diminué en moyenne de 68 % entre 1970 et 2016, selon le rapport Planète vivante 2020 du Fonds mondial pour la nature (WWF). la planète alors que l’empreinte de l’humanité s’étend dans des endroits autrefois sauvages. « Nous exacerbons le changement climatique et augmentons le risque de maladies zoonotiques comme Covid-19. Nous ne pouvons pas protéger l’humanité des impacts de la destruction de l’environnement. Il est temps de restaurer notre relation rompue avec la nature pour le bien des espèces et des personnes », a déclaré Carter Roberts, PDG de WWF-US.

La conservation de la faune est le besoin du moment et les organisations ont fait des efforts particuliers pour freiner, protéger et conserver les espèces. Par exemple, en juillet de cette année, les 14 réserves de tigres de l’Inde ont reçu l’accréditation Conservation Assured Tiger Standards (CA|TS), un outil de conservation mondialement accepté qui définit les meilleures pratiques et normes pour gérer les tigres et encourage les évaluations pour évaluer les progrès.

CA|TS est mis en œuvre sur 125 sites dans sept pays de l’aire de répartition du tigre. L’Inde a le plus grand nombre avec 94 sites, dont l’évaluation a été achevée pour 20 réserves de tigres cette année.

L’accréditation a été accordée à 14 réserves en Inde : Manas, Kaziranga et Orang (Assam) ; Sundarbans (Bengale occidental); Valmiki (Bihar) ; Dudhwa (Uttar Pradesh) ; Panna, Kanha, Satpuda et Pench (Madhya Pradesh); Anamalai et Mudumalai (Tamil Nadu); Parambikulam (Kerala) et Bandipur (Karnataka).

Le Global Tiger Forum (GTF), une ONG internationale travaillant sur la conservation du tigre, et le WWF-Inde sont les deux partenaires de mise en œuvre de la National Tiger Conservation Authority pour l’évaluation CA|TS en Inde. Les évaluations des sites ont été réalisées à l’aide de CA|TS-LOG, le logiciel qui permet de visualiser les données et de suivre la conservation du tigre sur les sites. L’Inde est le premier pays à le déployer à l’échelle nationale.

Mais le trafic et le commerce non durable des produits de la faune sauvage ont causé un déclin record des espèces sauvages. Outre l’ivoire d’éléphant, la corne de rhinocéros, les écailles de pangolin, l’os de tigre, la bile d’ours, les hiboux en Inde sont victimes de croyances et de rituels superstitieux. Environ 16 espèces de hiboux font l’objet d’un trafic courant dans le commerce illégal d’espèces sauvages en Inde.

« Le braconnage et le trafic de chouettes sont devenus un commerce illicite lucratif reposant sur les ailes de la superstition. Le manque de sensibilisation au sujet des hiboux dans le commerce illégal d’espèces sauvages et la capacité limitée des agences de lutte contre la fraude à les identifier ont rendu cette activité illégale difficile à détecter ou à freiner », a déclaré Saket Badola, chef du bureau de Traffic’s India, une organisation qui veille à ce que la faune le commerce n’est pas une menace pour la conservation de la nature.

Sur les quelque 250 espèces de chouettes trouvées dans le monde, environ 36 se trouvent en Inde. Toutes les espèces de chouettes en Inde sont protégées par la Wildlife (Protection) Act, 1972, faisant du braconnage, du commerce ou de toute autre forme d’exploitation une infraction punissable.

Malgré les restrictions légales, des centaines d’oiseaux sont sacrifiés pour des rituels mystiques et des pratiques liées à la superstition, aux totems et aux tabous et cela culmine généralement autour du festival de Diwali. Surtout dans les petites villes et villages, l’utilisation de parties de hibou telles que le crâne, les plumes, les touffes d’oreilles, les griffes, le cœur, le foie, les reins, le sang, les yeux, la graisse, le bec, les larmes, les coquilles d’œufs, la viande et les os sont prescrits pour les rituels. . “Mais les hiboux jouent un rôle crucial dans l’équilibre de notre écosystème et en tant qu’amis des agriculteurs, en gardant les rongeurs en échec”, déclare Ravi Singh, secrétaire général et PDG de WWF-Inde, “Le commerce illégal doit être annulé par une action concertée, un citoyen fort soutien et sensibilisation du public.

Pendant ce temps, la majorité de l’habitat du léopard des neiges, couvrant plus de 12 pays de l’aire de répartition, reste sous-étudié. Un rapport du WWF publié cette année examine certaines lacunes flagrantes dans la connaissance du grand félin menacé et souligne que le manque de données de base pourrait entraver sa conservation.

À l’échelle mondiale, il pourrait rester aussi peu que 4 000 léopards des neiges dans les hautes montagnes d’Asie et cette population restante est confrontée à des menaces persistantes et émergentes. La perte et la dégradation accrues de l’habitat, le braconnage et les conflits avec les communautés ont contribué à une baisse de leur nombre. « Le léopard des neiges vit sur un terrain accidenté, la recherche pose donc d’importants défis logistiques. De sérieux efforts pour en savoir plus sur l’espèce ont commencé dans les années 1970, mais l’aire de répartition éloignée et vaste du léopard des neiges et sa nature insaisissable signifient que la plupart de l’habitat est encore inexploré et que nous n’avons pas une image complète de l’état. Il est nécessaire d’établir des bases de référence et des indicateurs pour les léopards des neiges et leurs espèces de proies afin que les États de l’aire de répartition puissent mieux évaluer les changements futurs et évaluer l’impact des actions de conservation », a déclaré Rishi Kumar Sharma, WWF Global Snow Leopard Lead, qui est le responsable auteur du rapport.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.