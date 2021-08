Monde virtuel décentralisé des chaînes croisées

Au cœur de ces fonctionnalités se trouve le jeton BYG. $ BYG est le jeton natif utilisé sur la plate-forme, qui sert à récompenser les utilisateurs pour les bonus et autres activités effectuées sur la plate-forme. Il est inter-chaînes et, par conséquent, il peut être utilisé dans toutes les chaînes de blocs que le produit implémente pour ses opérations. L’offre est fixée à un milliard sans aucune intention potentielle de gonfler cette valeur. Concernant cet examen, l’un des cas d’utilisation les plus évidents pour ce jeton est le jalonnement.

Black Eye Galaxy propose un cadre qui vous permet d’engager votre jeton $ BYG dans leur protocole et de gagner des récompenses en retour. Le jalonnement de ce jeton vous permet de participer activement à la protection de l’ensemble du réseau en verrouillant ses actifs. Par conséquent, vous êtes récompensé pour la sécurité du réseau sous la forme du jeton $ BYG.

Le lundi 23.08 à 14h UTC, la plate-forme ouvrira ses pools de mises et, en tant que détenteur de jetons natifs, vous pourrez mettre vos actifs en jeu et être éligible pour accéder à des incitations sous forme de planètes et de cartes de membre. Veuillez noter que les critères et les caractéristiques de participation varient en fonction de votre adhésion à l’alliance.

Quant au pool de cartes de membre BYG Alliance, il comprend une somme de 450 cartes NFT, comme souligné ci-dessus, et chaque utilisateur ne peut miser ses actifs qu’une seule fois à partir d’un portefeuille particulier. Le pari durera 30 jours et le montant requis est de 5000 jetons BYG. Avant la fin du pari, vous pouvez décider de retirer vos avoirs. Cependant, cela a un coût – vous ne pourrez prétendre à aucune récompense. Enfin, en récompense, le participant bénéficiera d’une 1 carte de membre Alliance.

De plus, pour le pool de cartes de membre SuperLauncher Alliance, similaire au pool BYG Alliance, chaque utilisateur ne peut parier qu’une seule fois à partir d’un portefeuille spécifique, mais contrairement au pool BYG, il n’y a que 250 cartes NFT dans le pool de membres de SuperLauncher Alliance. La durée de participation reste la même, 30 jours, mais le montant requis pour la participation est augmenté à 8 800 $ BYG. De plus, en tant qu’utilisateur, vous pouvez décider de ne pas parier sur votre jeton comme bon vous semble. Cependant, la conséquence est la même que celle soulignée dans le paragraphe précédent. En récompense, les joueurs peuvent accéder à 1 carte de membre de l’Alliance.

Dans le pool de planètes, il y a une somme de 30 planètes présentes dans le pool et, comme les autres groupes, vous ne pouvez parier qu’une seule fois à partir d’un portefeuille spécifique. La durée de la mise reste la même, mais le montant requis est passé à 33 000 jetons BYG. Les autres critères et récompenses sont toujours similaires aux deux groupes mentionnés ci-dessus. En tant qu’utilisateur, vous pouvez parier sur n’importe quel groupe que vous préférez. Mais compte tenu du nombre limité de récompenses, ces groupes mettront en œuvre un cadre FCFS.

Lors de l’évaluation de la feuille de route, le marché intérieur est le prochain ordre du jour après le lancement du projet. Je crois que c’est un moyen viable et pratique de maintenir et d’assurer la longévité du projet. Tous les actifs présents, des vaisseaux spatiaux aux planètes, seront vendus sur la plateforme avec $ BYG au centre du processus. Avec les pools de paris, cette action fera sans aucun doute monter en flèche les demandes du jeton.

Le développement d’options pour PC et applications mobiles, basées sur Unreal, se dirige vers l’étape à mi-parcours. En tant que joueur, vous savez de quoi Unreal est capable, et à partir de la démo du projet, vous pouvez voir l’incroyable véritable galaxie spatiale 3D représentée dans ces développements.

À la suite de cette étape sont les ventes de terrains sur les planètes habitées, ainsi que les planètes multijoueurs sur les mondes de surface. Cette idée est quelque peu similaire à ce que vous pouvez trouver dans SandBox, où vous pouvez acheter des terres, développer de nouvelles ressources échangeables, adopter des portails pour voyager entre les planètes et construire des bâtiments.