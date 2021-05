Mondelo donne une liste avec 17 présélectionnés

07/05/2021 à 19:36 CEST

Lucas Mondelo, entraîneur national féminin a annoncé la liste des joueurs qui se réuniront samedi prochain 15 mai, à Madrid, pour préparer l’Eurobasket féminin de Valence (17-27 juin).

L’Espagne défendra l’or remporté dans les éditions 2017 et 2019. Raquel Carrera affrontera sa deuxième concentration avec l’Absolu; tandis que Laia Flores fera ses premiers pas avec l’équipe nationale. Parmi les nouveautés, il se démarque également le retour en équipe nationale de Leticia Romero. Laia Palau, Silvia Domínguez et Laura Gil sont montées sur le podium de l’Eurobasket de 2013, 2017 et 2019. Alba Torrens, Cristina Ouviña et Queralt Casas ont deux médailles d’or européennes à leur palmarès.

Pour sa part, Lucas Mondelo dirigera une équipe d’entraîneurs qui sera composée de Madelen Urieta, Isaac Fernández et Roberto Hernández comme entraîneurs adjoints, l’entraîneur physique Jordi Aragonés, Juan Carlos Palacio et Óscar Delgado comme entraîneurs physiques, Juan Francisco Abellán comme médecin et Susana Ferreras comme déléguée.

L’équipe nationale féminine, championne d’Europe en 2017 et 2019, défendra sa couronne continentale à Valence, site de ce qui sera le deuxième Eurobasket féminin à se tenir sur le territoire espagnol après 1987.

Les 17 joueurs présélectionnés:

Position du joueur Club V. International

————————————————– —————-

Silvia Dominguez Base Perfumerías Avenida 180

Laia Flores Base Spar Gérone –

Cristina Ouviña Panier de base Valence 81

Laia Palau Base Spar Girona 298

Maite Cazorla B-Es Perfumerías Avenida 1

Leticia Romero Panier B-Es Valencia 64

Queralt Casas Escorte Valence Basket 59

Leonor Rodriguez Escorte Perfumerías Avenida 78

Maria Count Attaquant USK Prague (RCH) 30

Image de balise Alba Torrens Attaquant Ekaterinbourg (RUS) 170

Laura Quevedo Étudiants avant Movistar 25

Rachel Carrera Panier Valencia A-pivot –

Laura Gil Panier Valencia A-pivot 118

Paula Ginzo Pivot A Lointek Gernika 4

Tamara abalde Pívot Durán M. Ensino 57

Nogaye Lo Centre Lointek Gernika 12

Astou Ndour Centre Hatay BB (TUR) 64