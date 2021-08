Mondial de boxe au Panama le 19 août

Le jeudi 19 août, les promoteurs Sampson Boxing, Best Box et Paco Presents accueilleront le premier d’une série de six événements internationaux de boxe professionnelle, dans une série intitulée « Hot Boxing », qui se tiendra au Centro de Vasco Núñez de Conventions Balboa à l’hôtel El Panamá à Panama City et avec une retransmission internationale en direct par TyC Sports et par TV Max de Panamá.

Dans l’événement principal de Boxeo Caliente, la star locale et classé WBA super poids plume # 9 Jaime « Jaimito » Arboleda (16-2, 13 KOs) affrontera l’ancien double champion du monde argentin Jonathan « Yoni » Barros (43-7 -1, 22 KOs) en 10 rounds pour le titre WBA Fedebol des super poids plume.

Dans le co-événement principal de 10 rondes, l’ancien champion argentin des super-moyens Sebastián « La Promesa » Papeschi (17-3, 6 KO) affrontera le Colombien Dormedes Potes (12-3-1, 9 KO).

Le poids léger Darvin Galeano (10-0, 7 KOs) affrontera Humberto Galindo (13-1-1, 10 KOs) des États-Unis dans un combat de 10 rounds.

En ouverture de la diffusion internationale, ce sera un duel poids plume en huit rounds entre le sensationnel espoir local José « Magnífico » Núñez (11-0-2, 4 KO) contre l’Équatorien Jorge « El Demoledor » Saquinga (10-7 -1 , 4 KO).