Mondialiste canadien et crevette sur les barbies : Ted Cruz pense que l’Australie-Occidentale est l’État de Washington

Ted Cruz a dû supprimer rapidement un tweet récent qui attaquait les progressistes « ivres de pouvoir » pour leurs règles Covid du réveillon du Nouvel An dans l’État de Washington lorsqu’il a été alerté que le tweet ne concernait pas, en fait, Washington, mais provenait d’Australie-Occidentale. Bien qu’il ait retiré le Tweet, qui comportait une capture d’écran Facebook de la page « WA Government », il était trop peu trop tard pour Cruz car sa réponse circulait déjà sur Internet.

La tirade Tweet de Cruz a qualifié les démocrates de « rabat-joie autoritaires » et a fait rage contre les « Blue-State Dems », sans se rendre compte que, bien sûr, les libéraux contre lesquels il était en colère ne sont même pas en Amérique. C’est presque comme s’il regardait juste au-delà des kangourous figurant dans leur logo, à moins qu’il n’ait l’impression que l’État de Washington a aussi des marsupiaux.

Adam Kinzinger, qui est connu pour être un rare républicain anti-Trump, a envoyé son propre Tweet avec une capture d’écran de la réponse supprimée de Cruz à la vue de tous. Il l’a légendé : « Depuis que Ted Cruz a supprimé ceci, je posterai pour nous rappeler à tous de FAIRE VOTRE RECHERCHE avant de publier des informations erronées. »

Alors que l’État de Washington partage l’abréviation « WA » avec l’Australie-Occidentale, cette dernière est la seule des deux à avoir récemment annoncé une augmentation des mesures COVID pour aider à lutter contre la propagation du virus à l’approche du réveillon du Nouvel An. Ils ont annoncé des interdictions de danser et de boîtes de nuit, et ont demandé à ceux qui célèbrent les vacances de le faire socialement à l’intérieur de leur propre maison, ou à l’extérieur si la distanciation sociale n’est pas possible.

