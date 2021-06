Monero, axé sur la confidentialité, vaut-il la peine d’investir?

Monero XMR/USD vous offre en tant que commerçant la possibilité de masquer l’origine des transactions, ainsi que votre identité en tant qu’expéditeur ou destinataire.

La partie intéressante de Monero récemment est le fait que de nombreux sites Web qui acceptent les paiements par crypto-monnaie offriront aux consommateurs une remise lors du paiement avec XRM. Selon Cryptwerk, en juin, 988 marchands acceptaient Monero comme mode de paiement. Ceci, à son tour, a renforcé l’attrait de la devise, ce qui a augmenté son prix en conséquence.

La volatilité de Monero représente une opportunité d’achat

Monero a commencé 2021 à 161 $ et est passé à 273 $ à la mi-février. Le bond au début de 2021 a été attribué au groupe de travail Farcaster qui a concentré ses efforts sur le Farcaster RFC, un projet financé par la communauté Monero via le Community Crowdfunding System (CCS).

L’élan s’est maintenu jusqu’en mai, date à laquelle il a testé le niveau de 500 $, mais comme le marché des crypto-monnaies dans son ensemble est tombé en disgrâce, le prix de Monero est tombé en dessous du niveau de 200 $ à la mi-mai.

De manière encourageante, Monero s’est redressé alors que les investisseurs ont apprécié un catalyseur à court terme. Plus précisément, le réseau COMIT basé en Australie a annoncé fin mai que des échanges atomiques fiables entre Monero et Bitcoin BTC / USD sont actifs sur son réseau principal.

La nouvelle a aidé à ramener Monero au-dessus du niveau de 275 $ et a signalé que les ours ne contrôlent plus totalement XMR.

Investissez dans la confidentialité

Lorsque nous examinons les statistiques de données en chaîne réalisées par le réseau Monero, nous pouvons voir qu’entre avril 2020 et 2021, les transactions sont passées de 10 000 tx par jour à près de 23 000 tx par jour.

De plus, nous avons enregistré un total de 5 868 096 transactions, ce qui correspond à environ 16 000 transactions par jour.

Même si Monero est passé de 487 $ à 281 $, ses transactions ont plus que doublé en l’espace d’un an. En fait, il y a un an, le 7 mai, sa valeur était de 64 $, ce qui montre à quel point la pièce a augmenté en l’espace d’un an malgré la volatilité de Monero et du marché de la crypto en général.

Étant donné que de plus en plus de gouvernements et de sociétés de surveillance s’efforcent de surveiller les transactions de crypto-monnaie, il ne fait aucun doute qu’à l’avenir, espérons-le d’ici la fin de 2021, nous pourrons au moins voir la valeur des pièces de confidentialité comme Monero. leurs précédents sommets proches de 500 $.

En termes simples, Monero se négocie avec une remise d’environ 40% par rapport au niveau de 500 $, ce qui en fait un bon investissement pour quiconque peut tolérer une volatilité à court terme et garder Monero un investissement à plus long terme.

