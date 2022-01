Monero lance une nouvelle version du logiciel d’interface graphique

Monero (XMR / USD) a publié l’interface graphique 0.17.3.1 ‘Oxygen Orion’, qui est le point de version v0.17.3.1 de leur logiciel d’interface graphique, ont-ils écrit sur leur blog. Les points forts de la version incluent le mot de passe de l’assistant de correction non réinitialisé après la création du portefeuille, des corrections de bugs mineurs et des améliorations de l’interface utilisateur, un correctif de crash de lancement dans Apple Silicon et des mises à jour de traduction. GitHub a le changelog complet et le code source.

Contribuables et utilisation

5 personnes ont travaillé pour faire du lancement une réalité. Enfin, ils ont créé 26 commits contenant 1 319 nouvelles lignes de code. Si vous êtes sous Windows, vous devez vous assurer que votre antivirus ne bloque pas le programme. La plupart des programmes antivirus marquent les fichiers GUI de Monero comme des logiciels malveillants et les mettent en quarantaine car le logiciel GUI inclut un mineur.

la solution

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse du marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Il existe une solution. Vous créez un nouveau dossier ou répertoire, ouvrez votre logiciel AV et ajoutez une exception pour le dossier ou le répertoire nouvellement créé (liste blanche). Ensuite, extrayez le fichier .tar.bz2 (pour Linux ou Mac) ou le fichier .zip (pour Windows) dans le dossier ou le répertoire de la liste blanche.

Windows Defender sera probablement actif en tant que logiciel antivirus si vous utilisez Windows et que vous n’avez pas installé de programme antivirus personnalisé. Vous devez autoriser la connexion au réseau via une fenêtre contextuelle la première fois que vous démarrez le portefeuille. Cliquez sur Autoriser l’accès après avoir coché les cases appropriées.

Choisissez une langue

Choisissez une langue dans la liste des disponibles si vous souhaitez changer de langue et continuez à partir de l’écran d’accueil. Vous pouvez changer la langue en cliquant sur le drapeau dans le coin supérieur gauche plus tard.

Télécharger les hachages

Le blog Monero contient une liste de hachages SHA256 à utiliser si vous voulez vous assurer que vous avez téléchargé le bon fichier. La liste de hachage signée GPG est disponible ici. Il doit être considéré comme canonique avec la clé GPG appropriée dans le code source vérifiée par rapport à la signature.

Assurez-vous de vérifier que les hachages de votre fichier correspondent à ceux de la liste signée pour vous assurer que les fichiers que vous avez téléchargés ont été initialement publiés par les administrateurs. Vérifiez également la validité de la signature sur la liste.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent