Monero (XMR) brise la résistance de 300 $, ce sont les niveaux à surveiller

Le prix du Monero (XMR) a continué de grimper alors que l’action des prix se négocie maintenant à un sommet de 3 ans au-dessus du niveau de 300 $.

Analyse fondamentale: un développeur accuse MobileCoin de code d’emprunt

Le responsable de Monero, Riccardo Spagni, a accusé MobileCoin d’emprunter le code Monero sans reconnaître ses origines.

MobileCoin utilise Ring Confidential Transactions (RingCT) pour la confidentialité et le consensus Stellar pour des temps de verrouillage plus rapides. Le directeur général du groupe, Josh Goldbard, a déclaré que c’était “le seul [moneda] jamais construit qui protège la vie privée et est rapide.

Les affirmations de Goldbard ont fait l’objet de critiques et MobileCoin a également déclaré avoir mis en œuvre CryptoNote, un protocole de signature en anneau qui permet la confidentialité des transactions. Spagni a répondu à ces affirmations et a déclaré que MobileCoin utilisait le code Monero sans reconnaître sa source.

«MobileCoin prétend être basé sur CryptoNote, mais ce n’est pas le cas. Il est basé sur Monero… vous ne savez pas pourquoi il n’y a pas de crédit à qui appartient le crédit? »Dit Spagni.

Pour étayer ses allégations, Spagni a déclaré que MobileCoin utilise des fonctionnalités qui ont été vues pour la première fois sur Monero, notamment «RingCT, sous-adresses et pare-balles».

L’ingénieur principal de MobileCoin, Alex Graveley, a nié les allégations de Spagni, affirmant que MobileCoine n’avait pas emprunté la technologie de Monero et avait même déclaré que Monero avait “la pire base de code” dans un tweet qu’il a ensuite supprimé.

Mais Spagni n’est pas le premier à critiquer MobileCoin. Peter Todd de Coinkite a récemment soulevé des inquiétudes concernant la centralisation de MobileCoin, déclarant que son protocole de consensus est basé sur des technologies centralisées telles que Intel SGX, Stellar Consensus Protocol et Amazon S3.

“Mettre un consensus sur Intel SGX rend impossible l’existence d’une deuxième équipe de développement – à moins que vous n’exécutiez les binaires officiels, vous n’êtes pas sur MobileCoin”, a déclaré Todd. Il a également ajouté que MobileCoin est «hostile aux fourchettes».

Analyse technique: nouveaux sommets pluriannuels

Le prix du Monero (XMR) a bondi de plus de 30% en avril pour prolonger son impressionnante séquence haussière mensuelle. L’actif numérique axé sur la confidentialité avait précédemment gagné plus de 12% et 59% en mars et février, respectivement.

Graphique hebdomadaire Monero (XMR) (TradingView)

L’action des prix se négocie maintenant au-dessus de la barre des 300 $ où se trouve une ligne de résistance clé. Pour la première fois en 3 ans, le prix du XMR a pu dépasser cette barre. La prochaine cible à la hausse pour les traders de crypto-monnaie qui cherchent à acheter Monero est de 375 $, tandis que la résistance cassée se transformera désormais en support.

résumé

Le développeur de Monero, Riccardo Spagni, a accusé MobileCoin d’utiliser le code Monero sans donner aucun crédit. Par ailleurs, le prix du XMR se négocie au-dessus du niveau de 300 $ pour la première fois en plus de trois ans.