XMR est la crypto-monnaie native du réseau de blockchain axé sur la confidentialité Monero. Monero a été introduit en 2014 sur le formulaire Bitcointalk par un utilisateur nommé « Thankful_for_today » en tant que fork de Bytecoin. Aujourd’hui, Monero est un projet open source maintenu par une communauté de développeurs décentralisée.

Prix ​​XMR

Monero est une blockchain axée sur la confidentialité et résistante à la censure qui permet des transactions anonymes pour les utilisateurs de sa crypto-monnaie, XMR.

XMR est un actif inflationniste et émet des jetons selon deux calendriers. La première est appelée « courbe d’émission principale » et la seconde est appelée « courbe d’émission de queue ».

Au cours de la première étape (courbe principale), 18,132 millions de jetons XMR seront entrés en circulation d’ici mai 2022. Après cela, le système sera remplacé par le calendrier d’émission de la courbe de queue selon lequel 0,6 jetons XMR seront mis en circulation avec chaque nouveau bloc découvert. Les blocs Monero sont découverts toutes les deux minutes, quel que soit le nombre de mineurs qui y participent.

Monero utilise l’algorithme de preuve de travail RandomX, qui a été développé par les membres de la communauté Monero pour empêcher les équipements d’extraction de circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC) de dominer le hachage du réseau. Les mineurs ASIC sont capables de produire des hachages par seconde nettement plus élevés que les ordinateurs portables et autres appareils ordinaires utilisés par les mineurs Monero. L’équipement donne à leurs propriétaires un avantage injuste par rapport aux autres mineurs.

Comme la plupart des crypto-monnaies, le prix de Monero n’a atteint son premier sommet qu’en janvier 2018, à peu près au moment où tous les autres actifs du marché connaissaient d’énormes flambées de prix. XMR a plafonné à 469 $ avant de chuter à 37 $ à la fin de l’année. De mars 2020 – lorsque la pandémie de coronavirus a été annoncée pour la première fois – à mai 2021, le prix du XMR a connu une hausse importante, grimpant de 1 886 % pour atteindre un nouveau sommet historique de 517,62 $.

Comment fonctionne le XMR ?

Monero a été introduit en 2014 en tant que fork de Bytecoin, mais avancé par les fonctionnalités de confidentialité et de sécurité de la technologie CryptoNote. Monero suit la philosophie de la confidentialité par défaut et incarne les principes de décentralisation et de sécurité.

Les transactions XMR sont rendues anonymes et introuvables à l’aide de « Ring Confidential Transactions » ou RingCT, qui a été créé par Shen Noether en 2015. La technologie nécessite une signature de groupe anonyme à plusieurs niveaux qui permet de masquer les montants, les origines et les destinations des transactions avec des Efficacité.

En plus de RingCT, Monero utilise également des adresses furtives pour ajouter des protections supplémentaires à la confidentialité des utilisateurs. Les adresses furtives sont des adresses uniques générées aléatoirement et utilisées par les destinataires pour recevoir des paiements afin de protéger leur adresse unique sur la blockchain. Lorsqu’un expéditeur envoie XMR à l’adresse secrète d’un destinataire, le paiement entrant est alors acheminé vers l’adresse publique unique à la place. Les adresses furtives garantissent que l’adresse de portefeuille d’un utilisateur n’est jamais publiée sur la blockchain.

Non seulement les adresses de portefeuille et les transactions entre les utilisateurs limitent la traçabilité, mais ces fonctionnalités sont conservées dans le jeton XMR lui-même. C’est parce que Monero a inclus la fongibilité comme caractéristique de son jeton. La fongibilité fait référence aux actifs qui peuvent être interchangeables et indiscernables des autres actifs de la même classe. Cela rend le XMR similaire à de l’argent liquide : si vous empruntez un dollar aujourd’hui, vous pouvez retourner un dollar différent demain sans problème.

Alors que le bitcoin et d’autres crypto-monnaies peuvent également être considérés comme des actifs fongibles, Monero va plus loin en masquant l’historique des transactions de tous les XMR, rendant tous les jetons également indiscernables.

Événements clés et gestion

Le fork de Bytecoin en 2014 s’appelait Bitmonero (BMR). Bitmonero a cloné Bytecoin pour tirer parti de son protocole de crypto-monnaie CryptoNote axé sur la confidentialité. Le livre blanc CryptoNote v1 a été publié en décembre 2012 par un groupe de développeurs inconnus, mais a ensuite été vérifié par des professeurs et professionnels de cryptographie et de mathématiques.

Bitmonero a forgé Bytecoin après la découverte que l’équipe de Bytecoin avait préminé 80% de l’offre totale de jetons. Bien que le lancement de Bitmonero ait été un succès, la communauté s’est plainte d’avoir précipité le lancement du projet et de ne pas avoir tenu compte de la pression de la communauté pour une distribution moins profonde, des temps de blocage plus longs et un mécanisme d’inflation infini. Cinq jours après le lancement de Bitmonero, un nouveau fork de Bitmonero dirigé par la communauté a été créé et appelé simplement Monero.

Monero est maintenu par un groupe de développeurs pour la plupart anonymes, bien que le développeur de logiciels David Latapie et le développeur de crypto Riccardo Spagni (« Fluffypony ») soient des contributeurs connus du projet. Fluffypony a été le PDG du portefeuille XMR MyMonero et le principal responsable de la maintenance de Monero pendant cinq ans à partir de 2014. Il a démissionné de son poste de direction et le titre de responsable de la maintenance a été attribué au contributeur de Monero Snipa par l’équipe principale de Monero.

En juillet 2021, Fluffypony a été arrêté à Nashville, Tenn., pour ne pas avoir comparu devant le tribunal pour avoir volé 100 000 $ à son ancien employeur en Afrique du Sud en utilisant des entités frauduleuses. En novembre 2021, il attendait son extradition vers l’Afrique du Sud, mais a qualifié l’arrestation de malentendu.