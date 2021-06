Monétisation des actifs : les InvIT gagnent rapidement la confiance du marché

En outre, l’IRDAI a récemment autorisé les assureurs à investir dans des titres de créance d’InvIT notés « AA » et plus.

Par Shubham Jain

Populairement connus sous le nom d’InvIT, les fiducies d’investissement en infrastructure ont pris un élan considérable au cours des deux dernières années. Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a publié le premier ensemble de directives pour de telles structures en juillet 2014 et les a constamment improvisés, sur la base des commentaires des parties prenantes ainsi que de l’expérience des marchés développés. Cela a rendu les InvITs plus accessibles à la fois aux prêteurs et aux investisseurs.

Jusqu’à présent, des actifs d’une valeur de Rs 1,38 billion ont été monétisés via huit de ces structures, dont seulement trois (~ Rs 387-bn d’actifs) sont cotées en bourse, ce qui indique également la complexité de ces émissions, les rendant ainsi relativement plus adaptées au investisseur institutionnel. Le secteur routier a été le principal contributeur aux InvITs jusqu’à présent, suivi de près par les tours de télécommunications et les lignes de transmission.

En termes d’émissions de dette, le montant total levé par les InvITs est d’environ Rs 550 milliards, ce qui se traduit par un ratio prêt/valeur (LTV) d’environ 40%, ce qui est bien inférieur à l’effet de levier généralement observé dans les projets d’infrastructure. Les faibles LTV résultant en de solides indicateurs de couverture de la dette, associés à des caractéristiques structurelles telles que la mise en commun des flux de trésorerie, la diversification des actifs, la disponibilité de solides coussins de liquidité, soutiennent considérablement le profil de crédit des InvIT, ce qui se reflète également dans leurs notes de crédit élevées. En outre, les dispositions réglementaires de limitation des niveaux d’endettement, de distribution obligatoire des flux de trésorerie et, surtout, de plafonnement des projets en cours de construction dans le portefeuille, ajoutent à la stabilité et à la prévisibilité des flux de trésorerie.

Les InvIT étant désormais reconnus comme des emprunteurs en vertu de la loi SARFAESI, les prêteurs de ces fiducies disposeront d’options d’exécution légales adéquates, dont l’absence était une contrainte pour les banquiers de prêter directement au niveau de la fiducie auparavant. En outre, l’IRDAI a récemment autorisé les assureurs à investir dans des titres de créance d’InvIT notés « AA » et plus.

Les InvIT ont cependant eu leur part de lutte initiale. Cela ressort clairement de la participation très limitée aux émissions de dette antérieures, de seulement une poignée de fonds communs de placement (FM). La faiblesse de la demande s’est également traduite par des taux d’intérêt/coupon élevés au départ. L’écart entre les taux de coupon des InvITs et des obligations d’entreprises notées similaires était d’environ 125-150 points de base, ce qui est descendu à un niveau beaucoup plus respectable de 30-50 points de base pour les transactions récentes.

Un InvIT est également exposé aux risques typiques de tout actif d’infrastructure opérationnel. Parmi les principaux, citons le risque de contrepartie, les différends avec les autorités, les hypothèses sur les tendances de croissance à long terme, la concurrence des nouvelles routes/autres modes, les négociations imprévues, le risque politique et la capacité à fonctionner à des niveaux optimaux pendant de longues périodes. Un risque supplémentaire est la nécessité d’ajouter régulièrement des actifs au portefeuille, ce qui peut entraîner des changements considérables dans le profil de risque de l’entreprise. Par exemple, un InvIT comprenant des lignes de transport d’électricité ajoutant des actifs de production. De plus, la valeur d’acquisition et l’effet de levier entrepris pour de telles acquisitions peuvent avoir un impact important sur le profil de risque financier.

Ainsi, une structure de gouvernance robuste et des niveaux de transparence élevés aideront à faire passer les InvIT au niveau supérieur d’acceptation du marché et à leur permettre de devenir le modèle idéal de monétisation des actifs en Inde. Cela serait également important pour soutenir le grand nombre d’InvIT (dont beaucoup d’entités étatiques) dans le pipeline, avec des actifs d’une valeur de plus de 2 000 milliards de roupies, qui devraient être monétisés au cours de la prochaine année.

À long terme, tous les actifs d’infrastructure avec des antécédents d’exploitation de trois à cinq ans dans des segments tels que les routes, le gazoduc, la fibre numérique, le transport d’électricité et les énergies renouvelables sont des candidats idéaux pour la monétisation via cette plate-forme.

L’auteur est chef de groupe et vice-président principal, notations d’entreprise, ICRA

