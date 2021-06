Monétisation des actifs : NHAI attendra que le trafic redevienne normal

in

L’Autorité nationale des autoroutes de l’Inde (NHAI) attendra « que le trafic sur les tronçons d’autoroute revienne à son plein volume » pour aller de l’avant avec ses plans de monétisation des actifs. Dans le budget pour 2021-2022, le gouvernement a fixé un objectif pour le NHAI d’augmenter de 10 000 crores de roupies grâce à la monétisation de ses tronçons opérationnels au cours de l’exercice en cours.

Les couvre-feux généralisés et les restrictions sévères à la mobilité équivalant au verrouillage national en mai ont eu un impact important sur la perception des péages autoroutiers.

Selon l’agence de notation Icra, les perceptions de péage ont diminué d’environ 10 % en avril 2021 par rapport à mars 2021 et auraient diminué de 25 à 30 % en mai 2021 par rapport à avril 2021.

« Une fois le trafic rétabli, nous poursuivrons nos plans de monétisation des actifs. Nous sommes en contact régulier avec nos investisseurs potentiels. Le trafic sur les autoroutes devrait reprendre à plein régime à partir du milieu du mois en cours », a déclaré le président de NHAI, SS Sandhu.

InvIT, la jeune fille de 5 100 crores de l’autorité, a reçu toutes les autorisations requises de l’organisme de réglementation du marché Sebi, mais l’introduction en bourse n’arrivera sur le marché que d’ici la fin du mois en cours.

Outre InvIT, NHAI dispose de deux autres moyens de lever des fonds par le biais de la monétisation des actifs : le modèle Toll-Operation-Transfer (TOT) et la titrisation des péages. Le produit du programme de monétisation des actifs est utilisé pour rembourser la dette et développer des autoroutes.

Jusqu’à présent, NHAI a levé environ 17 000 crores de roupies grâce au modèle de transfert à péage (TOT) en accordant avec succès un bail à long terme trois lots sur les cinq tentés jusqu’à présent. Le sixième paquet aurait également pu décoller sans la circulation modérée sur les routes.

En mars 2021, NHAI avait une dette de Rs 3 lakh crore. L’autorité a été chargée d’exécuter le projet Bhartmala Pariyojona en octobre 2017, en vertu duquel le gouvernement prévoit de développer un projet d’autoroute de 34 800 km (y compris des tronçons résiduels de NHDP de 10 000 km) avec une dépense estimée à 5,35 lakh crore. Sur ce total, comme à la fin mars 2021, il a attribué 14 679 km de tronçons d’une valeur de plus de Rs 4 lakh crore.

Pour l’exercice en cours, NHAI s’est vu allouer 57 350 crore de Rs dans le budget 2021-22, contre 49 050 crore de Rs (RE) en 2020-2021. NHAI a également été autorisé à emprunter 65 000 crores de roupies en 2021-22, comme en 2020-21.

