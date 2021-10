Monétisation des actifs : NTPC envisage de lancer des introductions en bourse ; cotation de trois filiales, sortie de la joint-venture avec SAIL

Ces transactions devraient atteindre environ 39 832 crores de roupies.

Dans le cadre de la campagne de monétisation des actifs, le producteur d’électricité d’État NTPC prévoit de lancer des introductions en bourse de ses filiales en propriété exclusive, NTPC Renewable Energy (NREL), North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO) et NTPC Vidyut Vyapar Nigam (NVVNL). Il quittera également NTPC-SAIL Power Company (NSPC), une coentreprise à 50/50 entre NTPC et SAIL, qui détient 814 MW de centrales électriques captives dans les unités de fabrication d’acier de SAIL à Durgapur, Rourkela et Bhilai.

Un cadre supérieur de la société a déclaré que les inscriptions publiques et la vente de parts devraient augmenter de 15 000 crores de roupies. L’objectif est de conclure les trois introductions en bourse d’ici mars 2024. À la fin de l’exercice 21, la valeur nette de NEEPCO était de Rs 6 450 crore et celle de NVVNL était de Rs 370 crore. NSPCL avait une valeur nette de Rs 2742 crore à la fin de FY20. Le gouvernement a déclaré que 3 472 MW d’hydroélectricité et 2 494 MW d’actifs renouvelables – détenus par NTPC, NHPC, Satluj Jal Vidyut Nigam et NLC (anciennement Neyveli Lignite Corporation) – seront offerts au secteur privé d’ici l’exercice 25 dans le cadre du programme de monétisation des actifs. .

Le gouvernement n’a prescrit aucune méthode obligatoire pour la monétisation des actifs et a déclaré que les modèles à adopter dépendront de divers facteurs, notamment “le profil des actifs, les objectifs de monétisation, les attentes du sponsor et des investisseurs”.

Le processus d’introduction en bourse de NREL – à travers lequel NTPC prévoit de mettre en place toutes ses nouvelles capacités renouvelables – devrait être achevé au troisième trimestre de l’exercice 23, a indiqué la source.

NTPC avait incorporé NREL pour se concentrer sur son activité d’énergie verte en octobre 2020, et son introduction en bourse devrait générer une valeur significative compte tenu des performances du marché d’autres sociétés d’énergie renouvelable qui ont des objectifs d’ajout de capacité beaucoup plus faibles. La société vise à atteindre 60 000 MW de capacité verte d’ici 2032, contre un niveau actuel d’environ 1 400 MW, et souhaite disposer de 8 000 MW de base d’énergie renouvelable installée d’ici FY23. “NREL devrait être plus grand que NTPC dans les temps à venir”, a ajouté la personne susmentionnée.

NTPC avait acquis une participation de 100 % dans NEEPCO, qui est principalement engagée dans la production et la fourniture d’électricité dans la région du nord-est, auprès du gouvernement indien en mars 2020. Elle exploite sept centrales hydroélectriques (1 525), trois à base de gaz (527 MW). et une centrale solaire (5 MW), dont le projet hydroélectrique de 600 MW de Kameng. Récemment, le ministère de l’Énergie de l’Union a conseillé à NEEPCO de réduire sa force de main-d’œuvre/mégawatt par rapport aux niveaux élevés actuels. Il a également été chargé de diversifier ses activités dans les énergies renouvelables et d’étendre ses activités à l’ensemble du pays. Par la suite, NEEPCO a signé un protocole d’accord avec l’Agence indienne de développement des énergies renouvelables, gérée par l’État, pour l’élaboration d’un plan d’action quinquennal pour la construction et l’acquisition de projets d’énergie renouvelable.

NVVNL est principalement active dans le commerce de l’électricité et est l’agence désignée par le gouvernement pour le règlement des frais liés à l’exploitation du réseau transfrontalier avec le Bangladesh, le Bhoutan, le Népal et le Myanmar. Il a mis en œuvre des projets solaires dans des aéroports et des bâtiments identifiés par le biais de protocoles d’accord avec l’autorité aéroportuaire indienne, la South Delhi Municipal Corporation et l’IIT Jodhpur. NVVNL devrait également fournir 40 bus électriques dans les îles Andaman et Nicobar et 90 bus électriques à la Bengaluru Metropolitan Transport Corporation. Il a également entrepris des projets pilotes sur l’hydrogène vert, à réaliser à Leh et à Delhi avec dix bus électriques à pile à combustible à hydrogène.

Le pipeline de monétisation national Rs 6 lakh crore se compose de projets d’une valeur de plus de 1,6 lakh crore dans le secteur de l’énergie, qui comprennent également les oléoducs et les gazoducs de GAIL, Indian Oil Corporation et Hindustan Petroleum Corporation et les lignes de transmission d’électricité de Power Grid Corporation of India .

