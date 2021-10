Monétisation des autoroutes : l’agenda est essentiel au succès du NMP

Delhi Mumbai Expressway, près de Sohna, Haryana, le jeudi 16 septembre 2021. Photo express d’Abhinav Saha

le succès de l’ambitieux programme gouvernemental de monétisation des actifs routiers, élément essentiel du National Monetization Pipeline (NMP), dépendra de plusieurs facteurs, dont l’attractivité des actifs, la durée de la concession, le mécanisme institutionnel de règlement des différends et, surtout, la latitude donnée au secteur privé pour exploiter de tels actifs, ont déclaré des experts.

L’objectif d’augmenter Rs 1,6 trn au cours de l’exercice 22-25 par le biais du programme de monétisation routière – qui représente ~ 27% des Rs 6 trn recherchés par le NMP – est un objectif difficile compte tenu de l’expérience passée, qui a été un sac mitigé pour l’Autorité nationale des autoroutes de l’Inde (NHAI).

Dans le cadre de son programme de monétisation des actifs, NHAI offre des projets opérationnels financés par l’État sur le long terme à des capitaux patients et à d’autres groupes d’investisseurs. Les soumissionnaires récupèrent l’investissement en percevant des péages sur la durée du bail, généralement entre 15 et 30 ans.

Depuis octobre 2017, la NHAI a fait une offre sur trois forfaits de transfert de péage (TOT) – un, trois et cinq – avec succès, rapportant 14 700 crores de roupies. Les lots deux et quatre, cependant, ont reçu une réponse tiède et ont été annulés. Les lots six, sept et huit sont actuellement en cours d’appel d’offres. Ces paquets ont été maintenus plus petits pour attirer les capitaux nationaux. La NHAI cherche également à lever 5 000 roupies cette année via une fiducie d’investissement dans les infrastructures (InvIT) privée.

Selon l’agence de notation Crisil, les besoins de financement de la NHAI devraient doubler pour atteindre 10 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années par rapport aux cinq années précédentes. « Si ces exigences de financement sont remplies, nous estimons que le NHAI pourrait construire environ 25 000 km d’autoroutes nationales au cours des exercices 2022-2026P, contre 17 228 km au cours des exercices 2017-2021.

Ainsi, la monétisation réussie du pipeline routier de Rs 1,6 crore lakh est essentielle car elle pourrait potentiellement répondre à 15% des besoins de fonds de la NHAI au cours de l’exercice 2022 à 2026P, contre moins de 5% au cours de l’exercice 2017-2021E », a-t-il déclaré.

L’analyse de Crisil du pool d’actifs de la NHAI de 300 projets d’autoroutes nationales (sur 25 000 km) indique que 65% de l’échantillon (en km) a enregistré une croissance moyenne à élevée de la perception des péages > 15% depuis l’exploitation. Environ 31 % des projets (en km) ont généré des revenus de péage > Rs 70 lakh par km au cours de l’exercice 2020 (avant la pandémie), avec une croissance > 15 % des revenus de péage au cours de leur histoire, conformément aux trois forfaits TOT monétisés avec succès afin loin par le NHAI.

L’agence a déclaré qu’un certain nombre de facteurs détermineront le résultat du programme, notamment l’attractivité des projets du point de vue du potentiel de génération de revenus futurs. L’expérience opérationnelle des acteurs dans l’exploitation et l’entretien des actifs autoroutiers et le rythme d’adjudication de ces actifs par le gouvernement à l’évaluation requise seront également importants.

Faisant preuve de prudence, Rajeshwar Burla de l’ICRA déclare : « Il est difficile de prévoir le trafic sur une période au-delà de 20 ans en raison de la nature dynamique de l’entreprise, en particulier la mise à niveau potentielle de plusieurs réseaux. De plus, il y a eu une poussée sur les modes alternatifs pour réduire les coûts logistiques et les émissions de carbone. Celles-ci entraîneraient également un transfert modal ».

Soulignant que la maintenance des actifs a été affectée en raison de la pandémie, dit-il, « la qualité de l’actif est d’une importance primordiale, car un mauvais entretien régulier entraînerait des coûts de maintenance considérablement plus élevés ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.