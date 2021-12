Monétisation: NHAI vise à augmenter Rs 2 lakh crore en trois ans

Aucun des soumissionnaires n’a égalé le prix plancher de 5 632 roupies pour une longueur de 586,55 km dans le deuxième paquet TOT, forçant NHAI à abandonner le plan. Cube Highways a empoché le troisième paquet de 566 km pour une contrepartie initiale de Rs 5 011 crore. Le quatrième tour d’enchères a été annulé.

L’Autorité nationale des autoroutes de l’Inde (NHAI) s’est fixé un objectif ambitieux de monétiser des tronçons d’autoroutes opérationnels de 21 700 km en trois ans à partir de 2022-2023, un plan qui pourrait l’aider à augmenter d’environ Rs 2 lakh crore. La monétisation des actifs existants se fera par trois voies : le transfert d’exploitation de péage (TOT), la titrisation des péages et les fiducies d’investissement dans les infrastructures (InvIT)

Répondant à une question écrite dans le Lok Sabha, le ministre des Transports routiers et des autoroutes Nitin Gadkari a déclaré jeudi que NHAI avait identifié des autoroutes d’une longueur combinée de 5 500 km à monétiser en 2022-2023, 7 300 km en 2023-24 et 8 900 km en 2024- 25.

NHAI utilisera les fonds pour construire de nouvelles autoroutes et réduire sa dette, qui était de Rs 3,17 lakh crore à la fin de 2020-2021. L’autorité monétise les projets routiers financés par le gouvernement depuis 2018. Le premier faisceau TOT de 680 km a rapporté à l’autorité 9 681 crore de roupies, soit 1,5 fois le prix de base. Dans le cadre de la TOT, NHAI donne les extensions au plus offrant pour un bail à long terme, généralement pour 15 à 30 ans. Une fois la période de location terminée, l’actif revient dans le giron de NHAI.

Les offres sont déjà lancées pour les cinquième, sixième et septième lots, qui, ensemble, géreront 450 km d’actifs routiers. Le gouvernement a récemment décidé de ne pas divulguer le prix de réserve des forfaits TOT, laissant au marché le soin de découvrir le prix.

Selon le flux de trafic, chaque kilomètre du tronçon NHAI pourrait rapporter entre 8 et 10 crores de roupies, selon les analystes.

Début novembre, NHAI a lancé son premier InvIT, un autre mode de monétisation des actifs, pour éponger Rs 5 100 crore en monétisant 390 km de tronçons d’autoroute.

Alors que d’autres tronçons doivent être ajoutés à l’InvIT à l’avenir, l’autorité a exercé la troisième option de sécurisation des péages pour lever 9 731 crores de roupies pour financer en partie le projet d’autoroute Delhi-Mumbai greenfield en mars de cette année.

Pour l’exercice en cours, NHAI a identifié 86 tronçons d’une longueur totale d’environ 4 912 km à monétiser. « La priorité, le mode de monétisation, le montant de réalisation initial attendu et le coût en capital impliqué, seront déterminés conformément aux normes gouvernementales, sur la base de la viabilité du projet et de l’appétit du marché au moment de l’appel d’offres », a déclaré Gadkari.

