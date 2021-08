Monétisation : Rs 30 000 cr à mobiliser sur les actifs autoroutiers au cours de l’exercice 22

in

NHAI explore également une deuxième tranche d’une question de suivi de l’InvIT. L’émission InvIT est envisagée pour être placée en privé.

La monétisation des tronçons routiers opérationnels, qui représente la plus grande part de Rs 1,6 crore lakh, ou 27%, dans le pipeline de monétisation national (NMP), comprend l’offre de 26 700 km d’autoroutes à quatre voies et plus aux investisseurs en quatre ans jusqu’à FY25.

Parmi ceux-ci, 5 000 km d’autoroutes devraient être monétisés au cours de l’exercice 22 pour mobiliser environ Rs 30 000 crore. La première tranche d’InvIT de la National Highways Authority of India (NHAI) au cours de l’exercice 22 devrait comprendre 586 km d’actifs au Rajasthan, au Gujarat, au Bengale occidental et au Bihar pour lever environ 5 000 crores de roupies. NHAI explore également une deuxième tranche d’une question de suivi de l’InvIT. L’émission InvIT est envisagée pour être placée en privé.

Depuis 2017, NHAI monétise avec succès ses actifs de friches routières via des concessions PPP basées sur le péage-exploitation-transfert (TOT). Le modèle TOT a depuis mûri et est maintenant un modèle établi avec un cadre de concession modèle déjà en place. Une autre méthode de monétisation qui a connu du succès dans un passé récent est le modèle InvIT. Un certain nombre d’actifs routiers ont été monétisés via des InvIT par des acteurs du secteur privé.

Sur la base de la tendance passée en matière de rythme d’attribution et de construction, on estime que NHAI ajoute progressivement un minimum de 2 000 à 3 000 km de routes à péage monétisables à sa base d’actifs chaque année. Le produit de la monétisation sera investi dans de nouveaux projets routiers, réduisant ainsi la charge du Trésor. Le Centre fournit un soutien budgétaire d’environ Rs 57 000 crore à NHAI pour des projets routiers au cours de l’exercice 22.

La longueur totale des actifs routiers considérés pour la monétisation (26 700 km) constitue environ 22 % du total des autoroutes nationales (estimées à environ 1 21 155 km), à l’exclusion du réseau exploité par le secteur privé dans le cadre de concessions PPP basées sur le BOT.

Les autoroutes nationales opérationnelles construites selon les modes EPC et HAM, en particulier dans la catégorie à quatre voies et au-dessus, ont été envisagées pour la monétisation. Cela comprend à la fois les routes à péage existantes et les routes à péage potentielles à ajouter au cours de la période du PNM.

La valeur de monétisation indicative totale des actifs considérés pour la monétisation est estimée à Rs 1,6 lakh crore de FY22-25. Il comprend 29 tronçons de 1 361 km dans la région nord, 22 tronçons de 1 478 km dans la région est, 25 tronçons de 2 031 km dans la région ouest et 28 tronçons de 1 931 km dans la région sud.

Le gouvernement a dévoilé lundi le NMP, cherchant à générer des revenus initiaux de Rs 6 lakh crore au cours des quatre années à compter de l’exercice 22, à partir de projets d’infrastructure opérationnels, dans le cadre de plans de location à long terme qui impliquent une cession minimale de la propriété du gouvernement sur les actifs.

