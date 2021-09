Money Heist 5, Kota Factory 2, Lucifer 6 : voici ce qui sera diffusé en septembre

in

Le drame espagnol Money Heist est enfin prêt pour une sortie sur Netflix, tout comme la deuxième saison de Kota Factory. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Alors que les cinémas rouvrent et que l’industrie cinématographique revient à la normale, les plateformes de streaming jouent leur rôle pour divertir les abonnés avec de nouveaux films et émissions. Le drame espagnol Money Heist est enfin prêt pour une sortie sur Netflix, tout comme la deuxième saison de Kota Factory. ZEE5 a mis en sac la version numérique de Pavitra Rishta, tandis que Mumbai Diaries 26/11 d’Amazon Prime Video ne manquera pas de garder les téléspectateurs à l’affût. Voici une liste de tous les films et émissions qui arrivent en septembre.

Netflix

Money Heist Partie 5 : Volume 1

Diffusion le: 3 septembre

Le drame et les rebondissements à indice d’octane élevé marquent la cinquième et dernière saison de Money Heist (La Casa De Papel). La série sortira en deux parties, dont la première sortira le 3 septembre. La deuxième partie devrait sortir le 3 décembre.

Lucifer Saison 6

Diffusion le: 10 septembre

La série de super-héros fantastiques reviendra pour une sixième et dernière saison le 10 septembre. Lucifer Morningstar (Tom Ellis) est le diable qui abandonne l’enfer pour diriger une boîte de nuit à Los Angeles et fait également équipe avec le détective Chloe Decker (Lauren German) en tant que consultant pour le service de police de LA.

Ankahi Kahaniya

Diffusion le: 17 septembre

Netflix promet des histoires inhabituelles d’amour, d’angoisse, d’attirance et de volonté d’échapper à la solitude avec son anthologie, qui met en vedette Zoya Hussain, Abhishek Banerjee, Rinku Rajguru, Kunal Kapoor, Palomi, Nikhil Dwivedi et Delzad Hiwale.

Éducation sexuelle Saison 3

Diffusion le: 17 septembre

Ben Taylor et Runyararo Mapfumo reviennent avec la troisième saison du drame pour adolescents, avec Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Gillian Anderson, Aimee Lou Wood et Kedar Williams-Stirling. La comédie dramatique est centrée sur la capacité d’Otis (Butterfield) à aider ses pairs avec des problèmes liés au sexe.

Kota Factory Saison 2

Diffusion le: 24 septembre

La Kota Factory de la fièvre virale reviendra sur Netflix. La deuxième saison suit le parcours de trois étudiants à l’institut de coaching, la lutte pour équilibrer les amitiés et la pression d’entrer dans les écoles d’ingénieurs.

Amazon Prime Vidéo

Cendrillon

Diffusion le: 3 septembre

Cendrillon de Camila Cabello est une nouvelle approche du conte de fées. Cette Cendrillon chante, va au grand bal et aspire également à diriger une entreprise. Il met également en vedette Pierce Brosnan, Billy Porter et Idina Menzel.

Journaux de Mumbai 26/11

Diffusion le: 9 septembre

Avec une distribution stellaire de Konkona Sen Sharma, Mohit Raina, Shreya Dhanwanthary, Tina Desai, Satyajeet Dubey, Mrunmayee Deshpande, Prakash Belawadi et Natasha Bharadwaj, l’émission présente l’histoire de médecins qui ont soigné à la fois les victimes et les terroristes lors des attentats de Bombay en 2008. .

ZEE5

Casque

Diffusion le: 3 septembre

Histoire de trois hommes, l’émission vise à normaliser la conversation sur l’utilisation du préservatif. Avec Aparshakti Khurana, Abhishek Banerjee, Pranutan Bahl, Sharib Hashmi et Ashish Verma, l’histoire suit trois hommes qui décident de voler un camion transportant des téléphones portables pour de l’argent facile. Ils découvrent que le camion ne transportait pas de téléphones portables, mais des préservatifs.

Kya Meri Sonam Gupta Bewafa Hai ?

Diffusion le: 10 septembre

L’histoire est basée sur l’incident viral où un billet de banque avec la ligne “Sonam Gupta Bewafa Hai” est devenu viral. Le film suit un jeune homme Sintoo qui tombe amoureux de l’idole de la ville. Le film est également la dernière sortie de Surekha Sikri et met en vedette Surbhi Jyoti, Jassie Gill, Bijendra Kala, Atul Shrivastava et Vijay Raaz.

Dikkiloona

Diffusion le: 10 septembre

Présenté comme un film de science-fiction, le drame tamoul met en vedette Santhanam en tant que protagoniste, antagoniste et comédien. L’ancien joueur de cricket indien Harbhajan Singh, Munishkanth, Anandraj et Mottai Rajendran sont également à l’affiche.

Pavitra Rishta

Diffusion le: 15 septembre

Le spin-off numérique tourne autour de “l’amitié spéciale” des étrangers Archana et Manav. L’émission, qui mettait en vedette Sushant Singh Rajput, verra désormais Shaheer Sheikh assumer le rôle de Manav. Ankita Lokhande reviendra en tant qu’Archana.

Disney Plus Hotstar

Veuve noire

Diffusion le: 3 septembre

Après avoir reçu des critiques positives lors de sa sortie en salles, le film autonome Marvel Cinematic Universe se déroule après les événements de Captain America: Civil War (2016).

Maestro

Diffusion le: 17 septembre

Le remake officiel en télougou d’Andhadhun sur un pianiste aveugle impliqué dans le meurtre d’un ancien acteur. Nithiin jouera le rôle d’Ayushmann Khurrana, tandis que Tamannaah prendra la place de Tabu.

Annabelle Sethupathi

Diffusion le: 17 septembre

La comédie d’horreur tamoule met en vedette Taapsee Pannu et Vijay Sethupathi. Le film tourne autour des mésaventures du personnage actuel de Taapsee dans un château construit par le personnage de Sethupathi pour son amant (Taapsee) dans les années 1940.

Apple TV Plus

L’émission du matin saison 2

Diffusion le: 17 septembre

Mettant en vedette Jennifer Aniston, Steve Carrell et Reese Witherspoon, l’émission primée aux Emmy Awards reprendra à la fin de la première saison après qu’Alex (Aniston) et Bradley (Witherspoon) auront exposé la culture toxique au travail.

Fondation

Diffusion le: 24 septembre

La première adaptation à l’écran du roman primé du même nom d’Isaac Asimov est centrée sur le Dr Hari Seldon, qui prédit la chute de l’empire galactique.

Voot

Bonbons

Diffusion le: 8 septembre

La star de Richa Chadha et Ronit Roy explore la politique, le meurtre, l’ambition et le mystère. La série tourne autour d’un meurtre dans un pensionnat dans les montagnes. Chadha joue l’enquêteur, tandis que Roy, un enseignant, est un suspect.

Flux BookMyShow

La brigade suicide

Diffusion en : septembre

Margot Robbie, Jai Courtney, Viola Davies et Joel Kinnaman reviennent pour ce soft reboot de Suicide Squad (2016), réalisé par James Gunn. Le film a obtenu un score de 93% sur le site d’agrégation de critiques populaires Rotten Tomatoes.

Conjuring: Le diable m’a fait le faire

Diffusion en : septembre

Les critiques ont eu une réponse mitigée au film après sa sortie en salles. Réalisé par Michael Chaves, le film voit le retour de Patrick Wilson et Vera Farmiga reprenant leurs rôles. Le film est basé sur Arne Cheyenne Johnson, qui a affirmé lors d’un procès qu’il était possédé par des démons alors qu’il commettait un crime.

