Money Heist Finale Partie 1 est ici; Voici à quoi s’attendre de la saison à plein régime

La saison 5 de Money Heist est maintenant en streaming

Money Heist Finale Volume 1 est là et le monde ne peut pas être plus excité avec des rebondissements au bord de votre siège, des rebondissements mordants et il est difficile d’être en ligne sans tomber dans les spoilers. Même lorsque la pandémie redoutée a laissé le monde divisé, le temps semble s’être ralenti à La Casa de Papel où l’armée Dali est prête à venger le meurtre de leur camarade Nairobi et à jouer le jeu final.

Autant que la bande-annonce le révèle, vous feriez mieux de vous préparer pour le trajet à plein régime. Le gang en rouge saute directement dans l’action et ne le laisse pas tomber.

Este es el comienzo del finale. Partie 5, Vol. 1 est disponible.

C’est le début de la fin. Partie 5, Vol. 1 est maintenant en streaming.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/p0qk6dK0Vf — La Casa de Papel (@lacasadepapel) 3 septembre 2021

La saison dernière nous a laissé l’inspecteur Alicia Sierra mettre enfin la main sur le professeur et la bande-annonce révèle qu’il est attaché sous la menace d’une arme. Lisbon retrouve le gang alors qu’ils chantent en l’honneur de leur camarade déchu “Nairobi” La fin du plus grand braquage fictif de l’histoire est arrivée.

Avant de vous mettre sur la sellette, voici ce que tous les fans attendent de la série

1. Que va faire Alicia avec Le Professeur ?

Outre la question fondamentale de savoir comment un gang de criminels les plus recherchés quittera la banque entouré de la force militaire et de la police avec 90 tonnes d’or, une chose que tous les fans veulent savoir est le sort du professeur, dont les allées et venues se trouvent là-bas avec l’ancien enquêteur Sierra. Le professeur est maintenant enchaîné et la bande-annonce le révèle, mais réussira-t-elle à le torturer suffisamment pour l’amener à dévoiler ses secrets et à le faire abandonner ses plans.

Mais, une chose dont nous sommes sûrs, c’est qu’il y a toujours un plan de sauvegarde dans sa manche.

2. Qu’arrive-t-il à Arturo

L’un des personnages les plus détestés, Arturito, a été un malaise pour les téléspectateurs pour ses actes malveillants et lâches depuis la saison 1. Il ment, trompe sa femme, peut pousser n’importe qui au bord de ses motivations égoïstes et au cours de la dernière saison, il s’est avéré être aussi un agresseur. Et Twitter pense maintenant qu’il devrait payer pour ses actes.

Il sera intéressant de voir les ravages qu’il cause à nouveau, s’il réussit à semer des motifs sournois dans l’esprit de ses collègues otages et ce que l’armée en rouge lui fait.

3. Les femmes prendront-elles la tête de l’équipe ?

La saison 4 de Money Heist s’est terminée lorsque Lisbonne a réussi à entrer dans la Banque d’Espagne où se déroule le vol en cours. Alors que l’équipe semble s’effondrer, on s’attend maintenant à ce que Lisbonne mène le casse à l’intérieur de la banque et joue un rôle majeur dans la réunification émotionnelle et mentale de l’équipe.

Selon le showrunner et réalisateur Alex Pina, les femmes vont jouer un rôle crucial dans la progression de l’histoire et nous espérons obtenir ce que nous attendons.

4. Où est Paula, la fille de Raquel ?

Sierra utilisait la famille de Raquel pour la faire chanter dans la saison quatre de Money Heist. Il sera intéressant de voir comment ils seront retrouvés ou s’ils ont un rôle majeur à jouer pour aider les enquêteurs à arrêter le casse.

5. Qui sont les nouveaux visages cette saison et quel rôle jouent-ils ?

Netflix a tweeté à propos de deux nouveaux personnages dans Money Heist Saison 5. L’un est René joué par Miguel Angel Silvestre et l’autre est le fils de Berlin Rafael, joué par Patrick Criado.

L’acteur José Manuel Seda a rejoint le casting lors de la dernière saison. Patrick est vu dans des flashbacks avec Berlin et Tatiana et Marseille. Miguel incarne l’amour de la vie de Tokyo et les téléspectateurs l’avaient aperçu pour la première fois au début de la série.

6. Nairobi obtiendra-t-il justice ?

Le moment le plus choquant de « Money Heist saison 4 » a été la mort soudaine de Nairobi, la seule force rationnelle et ancrée dans le gang plein de têtes brûlées, chargées d’émotion et de gros ego.

Nairobi prévoyait d’avoir un deuxième enfant et de commencer une nouvelle vie pour elle-même après le cambriolage jusqu’à ce que Gandía, l’ancien soldat des opérations noires devenu chef de la sécurité, qui est actuellement détenu en captivité par le gang, appuie sur elle.

Avec Gandía à leur merci maintenant, le tuer signifierait justice pour Nairobi, mais enfreindront-ils leur code d’éthique et les règles du professeur ?

Money Heist Saison 5 Volume 1 est diffusé sur Netflix en plusieurs langues.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.