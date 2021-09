Money Heist: Tous les principaux décès de personnages (jusqu’à présent), classés du plus triste au plus triste

1. Nairobi/Agata Jimenez (Alba Flores)

Nairobi (Alba Flores) est décédé après avoir reçu une balle dans la tête par Gandia. Contrairement à la mort de Tokyo et de Berlin, elle n’a pas pu choisir la mort ou faire un gros sacrifice pour le groupe ; Elle a été assassinée. Sa vie a été arrêtée par un homme qui était la quintessence du terrible (raciste, homophobe, égoïste, violent, etc.), ce qui a rendu la mort de Nairobi si difficile à digérer. Cela n’a pas aidé non plus que personne ne l’ait vu venir.

Nairobi avait passé la majeure partie de la partie 4 à se battre pour sa vie après qu’une blessure par balle ait failli causer sa mort. Lorsque Nairobi a survécu à cela, les fans ont eu un sentiment de facilité et d’espoir quant à l’avenir de Nairobi. Nous l’avons vue au début d’une relation amoureuse avec Bogata (Hovik Keuchkerian), et elle envisageait d’avoir un enfant avec Le Professeur. L’avenir de Nairobi semblait le plus prometteur des voleurs, alors quand elle est morte, cela a laissé tout le monde sous le choc.

La mort de Nairobi a montré aux téléspectateurs de Money Heist que personne n’est en sécurité dans la série, et la mort de Tokyo a confirmé cette conclusion.