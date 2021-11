Money Man reçoit une avance de 1 million de dollars en Bitcoin

En novembre dernier, Money Man (nom complet Tysen Jay Bolding) a révélé qu’il avait payé un quart de million de dollars pour sortir de son contrat Cash Money. Maintenant, l’homme de 35 ans a choisi de recevoir l’intégralité d’une avance de 1 million de dollars d’Empire en Bitcoin.

Empire, dont le siège est à San Francisco, s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer l’avance entièrement en bitcoins qu’il avait transmise à Money Man. Le label, le distributeur et l’éditeur « 100 % indépendants » ont inclus dans le message un clip de 45 secondes qui semble montrer l’avance envoyée à Money Man via Cash App.

Soit dit en passant, ce n’est pas la première fois que cette dernière plate-forme est le fer de lance d’initiatives promotionnelles et de campagnes publicitaires dans l’industrie de la musique. Certes, Cash App a dévoilé hier un concours pour les billets à deux étages (ainsi que les vols et l’hébergement) pour le concert de BTS du 27 novembre à Los Angeles. Au moment de la publication de cet article, au nord de 52 000 purs et durs de BTS ARMY avaient répondu au tweet correspondant.

De retour à l’avance Bitcoin de Money Man, Empire dans la vidéo susmentionnée offre 1 000 000 $ de crypto-monnaie (environ 14,72 BTC à l’époque) au rappeur. Et Money Man – qui s’apprête à sortir un album intitulé Blockchain demain – a montré l’avance d’un million de dollars dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

« Le marché est devenu fou toute l’année », dit Money Man dans le clip, qui semble avoir été tourné dans un avion privé. (L’emplacement de la vidéo est marqué comme Punta Cana, République dominicaine.)

« Argent, vérifiez votre application Cash », déclare le fondateur d’Empire, Ghazi Shami, un instant plus tard, en tendant un téléphone portable à l’artiste « LLC ». Money Man affiche ensuite le solde Bitcoin à l’écran – d’une valeur un peu plus élevée que lors de son envoi – à la caméra pendant plusieurs secondes avant de conclure le clip, qui a enregistré environ 200 000 vues jusqu’à présent.

Inutile de dire que le temps nous dira si l’investissement d’un million de dollars en Bitcoin est rentable pour Money Man, dont les comptes Twitter et Instagram comportent de nombreuses références à la crypto-monnaie. Bitcoin a plus que quadruplé sa valeur depuis le 11 novembre 2020, lorsque le prix de la monnaie numérique volatile oscillait autour de 15 700 $. Mais BTC a également craqué 63 000 $ en avril 2021 avant de tomber en dessous de 30 000 $ en juillet.

Plus largement, Money Man (qui a discrètement publié 11 projets via Empire depuis février 2018) n’est pas la seule figure de l’industrie musicale à adopter la crypto-monnaie, car Dr. Luke’s Prescription Songs a annoncé début avril que les auteurs-compositeurs pourraient recevoir leur redevances en Bitcoin à l’avenir. De plus, la plate-forme d’analyse de données PlayTreks a récemment lancé un marché basé sur la blockchain.