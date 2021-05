“ Money ” répond aux critiques avec un message subtil après avoir prédit un sac à main de 100 millions de dollars qui verra sa valeur nette monter en flèche

Floyd Mayweather a utilisé Instagram pour envoyer un message à ses détracteurs après avoir affirmé qu’il était prêt pour un sac à main de 100 millions de dollars du combat de Logan Paul.

La légende de la boxe 50-0 a réorganisé son combat d’exhibition avec le YouTuber 0-1 pour le 6 juin et a fait de vifs commentaires sur l’événement le mois dernier.

Mayweather frappa lentement le sac lourd alors qu’une petite somme d’argent tombait autour de lui …

… Puis il a accéléré à mesure que de plus en plus de factures descendaient, montrant subtilement que l’argent est sa motivation

Mayweather a déclaré au podcast Disruptive Entrepreneur: «Je peux combattre un combattant en ce moment et je peux me garantir 35 millions de dollars.

«Je peux éventuellement gagner 50 millions de dollars, juste pour un combat régulier.

«Ou moi et Logan Paul pouvons sortir, divertir, s’amuser et gagner neuf chiffres de 100 millions de dollars ou plus.

«Tout le monde pense que« retraité »signifie à la maison avec les pieds en l’air et prendre du poids.

Chris Farina / Meilleur classement

Floyd Mayweather a pris sa retraite avec une fiche parfaite de 50-0

«Je préfère sortir, toujours divertir et m’amuser.

«Ce n’est pas parce que je sors encore, divertis et m’amuse que je veux toujours me battre pendant 12 rounds.

«Je pense que nous avons une exposition en six tours. Je pense que ça va être très divertissant pour les gens, je pense que les gens vont adorer.

“35 millions de dollars pour 12 tours ou 100 millions de dollars pour six tours – une grande différence.”

Ed Mulholland / Salle de match

Logan Paul a une fiche de 0-1 en tant que boxeur professionnel après avoir été battu par KSI

Comme prévu, les commentaires de Mayweather ont suscité une réaction des fans et certains ont suggéré qu’il ternirait son héritage.

Il a semblé répondre à ces critiques.

Mayweather, qui a autrefois dominé les riches listes de Forbes à son apogée, a publié une vidéo le montrant en train de frapper lentement un sac lourd alors qu’une petite somme d’argent tombait autour de lui.

Il a ensuite massivement accéléré le rythme alors que de plus en plus de billets d’un dollar commençaient à descendre – essayant subtilement de transmettre que l’argent est sa motivation.

Bien qu’il ne fasse pas directement référence au problème de Logan Paul dans sa vidéo, sa légende disait: «Ils s’inquiètent pour l’héritage, je m’inquiète pour la monnaie.»