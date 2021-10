Money Talks : « Les leçons financières de 2008 que nous avons prises en 2020 »

Bienvenue dans Money Talks, une série dans laquelle nous interrogeons des personnes sur leur relation avec l’argent, leur relation les uns avec les autres et la manière dont ces relations s’informent mutuellement.

Bennie Covington et Krystal Covington vivent à Denver, Colorado avec leur petit garçon. Bennie a 38 ans et travaille en tant que responsable RH ; Krystal a 36 ans et dirige sa propre entreprise de relations publiques.

Entre leurs deux emplois et leur propriété locative récemment achetée, Bennie et Krystal ont un revenu annuel combiné dans les six chiffres inférieurs – et leurs décisions financières avisées au cours des 18 derniers mois leur ont non seulement permis de récupérer l’argent qu’ils avaient perdu au début de la pandémie, mais les a également aidés à se préparer à tout ce que l’avenir pourrait leur apporter.

Krystal : Début 2020, mon fils allait avoir 1 an. Je retrouvais mon énergie, mon entreprise marchait très bien, j’étais vraiment enthousiasmé par les possibilités – et 60 % de mes revenus à l’époque étaient consacrés à l’organisation d’événements en direct. Mon dernier événement a eu lieu le 11 mars 2020. Le lendemain, ils ont commencé à tout fermer.

Bennie : Je suis un cadre de niveau C, et nous étions au milieu de notre meilleur trimestre en tant qu’entreprise. Trimestre record. Nous sommes passés de là à des trimestres sous-records pour les 18 prochains mois. C’était des montagnes russes incroyables.

Krystal : J’ai dû fermer, en gros.

Bennie : Elle avait une entreprise basée sur l’événementiel, ce qui a changé toute la dynamique. Mon activité implique de nombreux déplacements dans de nombreux systèmes judiciaires et municipalités. Nous avons donc compris que nous étions sur le point de toucher un mur de revenus avec notre organisation.

Krystal et moi nous promenions dans le quartier, profitant de notre nouveau temps libre, et j’ai dit: «Ce serait intéressant de savoir où nous en sommes à la fin. Sommes-nous mieux ou sommes-nous pires ? Nous nous souvenions très bien de 2008, et certaines personnes sont sorties dans une meilleure position – mais beaucoup de gens sont sortis dans une position pas meilleure.

En 2008, nous commencions tout juste. Nous n’avions que des espoirs, des rêves et des dettes d’études. Nous sommes beaucoup plus établis maintenant, nous avons donc pu non seulement absorber certains des coups, mais aussi être opportunistes. Pendant la pandémie, nous avons acheté notre premier bien locatif. Une baisse du marché, pour nous, représentait une opportunité d’achat.

Krystal : Nous avons décidé d’être plus stratégique [than in 2008]. Nous voulions créer une couverture pour nous-mêmes, nous prémunir contre ce qui pourrait arriver à l’avenir, et aussi profiter du fait que nous voyions beaucoup de gens affluer vers de nouvelles maisons. C’est pourquoi nous avons décidé qu’une maison de location serait un bon investissement.

Maintenant, nous avons le deuxième revenu de la location, et la propriété a gagné en valeur perçue – je sais que ce n’est pas réel, c’est juste sur le papier, mais c’est toujours de la valeur.

Bennie : Nous avons fait la même chose avec les actions. En 2008, lorsque nous avons vu le marché plonger, je me suis souvenu avoir pensé qu’acheter serait la meilleure décision, à moins que le monde ne soit sur le point de se terminer, auquel cas nous aurions de plus gros problèmes. Cette fois-ci, nous sommes entrés et nous sommes en quelque sorte allés chercher des entreprises qui, selon nous, resteraient en bonne santé pendant la pandémie. Nous avons pris des économies et acheté des actions et avons également acheté la propriété locative.

« Je me suis souvenu avoir pensé qu’acheter serait la meilleure décision – à moins que le monde ne soit sur le point de se terminer, auquel cas nous aurions de plus gros problèmes »

Krystal : Nous avons une hypothèque sur le bien locatif. Les économies sont allées aux actions et à l’acompte.

Bennie : J’avais aussi toujours mon travail — j’ai subi une baisse de salaire de 20 %, mais c’était quand même un bon revenu. La baisse de salaire s’est finalement traduite par environ 25 000 $. L’immeuble locatif rapporte environ 440 $ par mois, il paie donc l’hypothèque et aide à combler l’écart salarial. Quoi que nous ayons perdu, nous avons gagné en capitaux propres et en revenus.

Krystal : Avec mon entreprise, j’ai obtenu un prêt SBA qui m’a aidé à gagner du temps pour comprendre les choses. J’ai trouvé une stratégie de modèle commercial différente à essayer – je suis passé de la planification d’événements aux services de marketing – et j’ai trouvé différentes façons d’utiliser le travail des autres. Jusqu’à présent, cela fonctionnait bien, mais je vais continuer à peaufiner et à évoluer!

Tout cela a été un cycle d’apprentissage continu et unique – mais j’ai également pu remplacer mon revenu, et je gagne en fait plus maintenant.

Bennie : C’est incroyable quand on y pense. Quand vous revenez à 2008, nous n’étions pas en mesure de profiter de quoi que ce soit. Maintenant, nous le pouvons, et c’est ahurissant – le monde est complètement différent, selon l’endroit où vous vous trouvez.

Krystal : En 2008, nous étions endettés.

Bennie : En 2008, nous étions à la merci du marché. Quoi qu’il veuille nous donner, nous n’avions pas vraiment beaucoup de pouvoir de négociation. Beaucoup de rêves ont été reportés – et cela nous a peut-être conduits à en arriver là, car nous n’avons jamais vraiment perdu cela. Je n’aime pas le concept de « travailler plus dur », mais nous avons certainement pensé « nous devons faire mieux ». Nous avons besoin d’un plan pour absorber ces chocs.

Mais la juxtaposition de ces deux réalités – la façon dont les choses ont changé pour nous en 12, 13 ans – a été très intéressante.

Krystal : En 2008, je ne pense pas que nous ayons compris le concept de propriété. Entre ça et la période où mon mari a perdu son emploi et nos économies nous ont épargné —

Bennie : Nous n’investissions pas sur le marché à l’époque, c’était juste dans des comptes d’épargne —

Krystal : Nous avons commencé à vivre avec très peu et à économiser un revenu. C’est ce qui nous a permis de déménager dans le Colorado et d’acheter notre premier condo. Nous avons vu que le marché était sur le point d’arriver au point où les gens ne pouvaient même plus acheter une maison, alors…

Bennie : Nous l’avons vendu et acheté une autre maison!

Krystal : Nous avons réalisé que la propriété était extrêmement précieuse, surtout dans un marché en croissance. Puis, dans cette situation, nous avons réalisé que les personnes qui se débrouillaient vraiment bien étaient les personnes qui avaient la propriété. Il était logique que les gens qui possèdent des biens, les gens qui ont des sources de revenus qui ne sont pas liées à des employeurs, s’en sortent bien.

Bennie : Nous sommes dans cette position en ce moment en raison de la période entre 2008 et 2020. Nous avons reconnu que nous n’étions pas en mesure d’absorber les baisses, nous avons donc décidé de devenir proactifs. Lorsque la pandémie est sortie de nulle part – et ces choses arrivent toujours – nous étions en mesure de rechercher des opportunités. Mais nous ne l’aurions pas été si nous n’avions pas passé la période 2008-2020 à nous préparer.

Krystal : Nous avons également utilisé ce temps pour nous éduquer. Nous regardons tout ce qui concerne FIRE, nous lisons toutes les histoires, nous partageons : « Oh, ces gens gagnent autant que nous et c’est ce qu’ils font avec leur argent, c’est intéressant », et nous parler à travers elle. Nous lisons des livres ensemble, nous essayons d’écouter les mêmes livres sur Audible, parce qu’entendre l’information et en parler – « Que voyez-vous dans cette philosophie ? » — nous aide à comprendre qu’il existe différentes voies.

Nous avons également tous les deux travaillé dans le secteur financier pendant quelques années. J’étais en communication et il était en formation/développement. Être à côté de tout cela nous a aussi aidés – être avec tous ces gens qui avaient beaucoup d’argent et qui en parlaient.

Bennie : En 2008, il y avait un récit et il y avait des données. Nous avons suivi les données. Comment les gens se sont-ils retrouvés financièrement plus forts à la fin de la récession ? Nous ne regardions pas le 1 pour cent, nous regardions la classe moyenne supérieure. Personne n’en parlait, mais j’étais intrigué – que s’est-il passé là-bas ? Qu’est-ce qui leur a permis de faire ça ? C’est ce que j’avais en tête quand 2020.