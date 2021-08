Money Talks : Manchester City et Chelsea ont dépassé leurs rivaux. La saison offrira-t-elle des règles du jeu équitables?

La nouvelle recrue de Manchester City, Jack Grealish, remet un ballon de football aux supporters (PTI IMage)

La Premier League cette saison sera une course à deux chevaux. Ce sera super surprenant si Manchester City ou Chelsea ne remportent pas le titre. Les deux clubs ont surpassé leurs rivaux. La Premier League n’offre plus des règles du jeu équitables.

Manchester United a fait deux ajouts de qualité à son équipe – Jadon Sancho du Borussia Dortmund pour 73 millions de livres sterling et Raphael Varane du Real Madrid pour 41 millions de livres sterling, y compris les add-ons. Un milieu de terrain défensif de haut niveau reste la pièce manquante du puzzle, mais ils ne peuvent pas viser une cible prioritaire avant de décharger certains joueurs. United est l’un des clubs les plus riches du monde, mais ils ne sont pas à l’abri de la récession induite par Covid.

En mars, le club a annoncé qu’il avait accédé à un prélèvement de 60 millions de livres sterling sur sa ligne de crédit disponible de 200 millions de livres sterling pour couvrir une dette nette croissante de 455,5 millions de livres sterling. Leur chiffre d’affaires total n’a augmenté que de 2,6 pour cent. De ce point de vue, United doit vendre des joueurs avant d’engager un milieu de terrain à gros budget.

En fait, les 20 fois champions de la ligue n’ont pas réussi à débarquer Sancho l’année dernière parce que le prix demandé par le Borussia Dortmund à l’époque, environ 110 millions de livres sterling, était hors de leur portée. Comparez cela avec City. Ils ont ciblé Jack Grealish d’Aston Villa, déclenché la clause de libération de 100 millions de livres sterling du joueur et scellé l’accord assez rapidement pour donner à Grealish une pré-saison décente. Maintenant, ils prépareraient une offre de 130 millions de livres sterling pour Harry Kane.

City sous Pep Guardiola joue un football exaltant et a remporté trois titres de champion au cours des quatre dernières années. Pour un club qui peut se permettre deux onze de départ presque aussi bons, c’est à peu près prévu. Depuis qu’il a pris en charge City en 2016, Guardiola a dépensé près d’un milliard de livres sterling en transferts. Il n’a pas encore remporté la Ligue des champions avec le club.

Récemment, City a perdu un recours en justice pour garder secrète sa bataille du fair-play financier (FFP) avec la Premier League. Auparavant, le journal allemand Der Spiegel avait publié des e-mails piratés affirmant que City avait enfreint les règles de l’UEFA et de la Premier League FFP. L’instance dirigeante du football européen avait giflé City avec une interdiction européenne de deux ans, qui a été annulée lorsque le club a porté son affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). L’UEFA a tardé dans son enquête.

La Premier League a mené sa propre enquête contre City, mais la demande de la Ligue de remettre des documents jusqu’à présent a rencontré une résistance.

«Nous savons que City va dépenser une fortune, payer de l’argent stupide, payer des salaires stupides et tout ça. Nous savons que cela arrive. Nous ne pouvons rien y faire », avait déclaré le légendaire ancien manager de United, Sir Alex Ferguson, en 2012. Environ une décennie plus tard, cela sonne toujours vrai.

Après avoir dépensé près de 250 millions de livres sterling la saison dernière, Chelsea a confirmé avoir ramené Romelu Lukaku à Stamford Bridge depuis l’Inter Milan pour 97,5 millions de livres sterling. Les Bleus sont à peine sortis de leur triomphe en Ligue des champions la saison dernière. Ils vont être les plus grands challengers de City. Pour le reste du peloton, il est quasiment impossible de rivaliser avec ce genre d’argent. Il n’est donc pas étonnant que certains clubs de Premier League souhaitent des restrictions plus strictes dans les règles de la FFP et qu’ils aient eu une réunion la semaine dernière.

“Voulons-nous que cela soit infiniment et absolument gratuit pour toute folie financière qui permet à certains types de personnes d’acheter des clubs de football qui n’ont pas de football au centre”, a souligné à juste titre Simon Jordan, ancien propriétaire de Crystal Palace, sur talkSPORT.

Il a ajouté : « … ce que cela signifie, c’est que la pyramide du football se déroule. Cela devient insoutenable. Ce n’est pas ce que le football (est). Ce n’est pas sur quoi le football est basé.

Les prétendants et les gros dépensiers ont même marginalisé des clubs hérités comme Liverpool et Arsenal. La victoire de Liverpool en Ligue des champions lors de la saison 2018-19, suivie de son succès en Premier League une saison plus tard, était due au génie managérial de Jurgen Klopp. Liverpool a engagé le demi-centre Ibrahima Konate du RB Leipzig pour 32 millions de livres sterling, la seule affaire qu’ils ont faite jusqu’à présent dans la fenêtre de transfert en cours.

Arsenal a engagé le défenseur anglais Ben White pour 50 millions de livres sterling. Ils s’intéressent à James Madison de Leicester City, mais à environ 80 millions de livres sterling, les Gunners seront probablement hors de prix.

Il semble peu probable que Tottenham Hotspur ait des ajouts plus coûteux au-delà de Cristian Romero d’Atalanta pour 46,7 millions de livres sterling. En ce moment, ils sont pris dans le bourbier Kane.

Des clubs plus petits comme Leicester City et Aston Villa ont fait de très bonnes affaires. Villa, en particulier, a fait preuve de sérieux, en remplaçant Grealish par trois joueurs – Emiliano Buendia, Leon Bailey et Danny Ings. Mais ces clubs ne sont pas des prétendants au titre. Un succès en Coupe serait excellent avec un peu de football européen ; lire, la Ligue Europa. Leicester City répéter l’exercice 2015-16 n’est probablement plus possible avec «l’argent idiot et les dépenses kamikazes» au pouvoir. Cela ne présage rien de bon pour le football anglais. Les six meilleures prédictions :

1. Manchester City

2. Chelsea

3. Manchester United

4. Liverpool

5. Ville de Leicester

6. Aston Villa / Leeds United

