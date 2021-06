Money Trap : Le retour de la menace financière ?

Le secteur financier a donc continué à croître de façon marquée, tant en termes absolus que par rapport aux économies nationales.

Après la crise financière mondiale de 2008, les gouvernements et les banques centrales des économies avancées ont juré qu’ils ne laisseraient plus jamais le système bancaire prendre en otage la politique, et encore moins menacer le bien-être économique et social. Treize ans plus tard, ils n’ont tenu qu’en partie cet engagement. Une autre partie de la finance risque désormais de gâcher ce qui pourrait être – en fait, doit être – une reprise durable, inclusive et durable après l’horrible choc de Covid-19.

L’histoire de la crise de 2008 a été racontée à plusieurs reprises. Ébloui par la façon dont les innovations financières, y compris la titrisation, ont permis de trancher et de découper le risque, le secteur public a pris du recul pour donner plus de place à la finance pour opérer sa magie. Certains pays sont même allés plus loin que l’adoption d’une approche « légère » de la réglementation et de la supervision bancaires, et ont rivalisé avec acharnement pour devenir de plus grands centres bancaires mondiaux, quelle que soit la taille de leur économie réelle.

Inaperçu dans tout cela, la finance était en proie à une dynamique de dépassement dangereuse auparavant évidente avec d’autres innovations majeures telles que la machine à vapeur et la fibre optique. Dans chaque cas, l’accès facile et bon marché à des activités qui étaient auparavant largement interdites a alimenté une première vague exubérante de surproduction et de surconsommation.

Effectivement, les usines de crédit et d’endettement de Wall Street sont devenues surmultipliées, inondant le marché du logement et d’autres secteurs de nouveaux produits financiers qui avaient peu de garanties. Pour assurer une adoption rapide, les prêteurs ont d’abord assoupli leurs normes, notamment en proposant des prêts hypothécaires dits NINJA (pas de revenu, pas d’emploi, pas d’actifs) qui ne nécessitaient aucune documentation de solvabilité de la part de l’emprunteur, puis se sont lancés dans des échanges démesurés entre eux.

Au moment où les gouvernements et les banques centrales ont réalisé ce qui se passait, il était trop tard. Pour reprendre l’expression de l’économiste américain Herbert Stein, ce qui était insoutenable s’est avéré insoutenable. L’implosion financière qui a suivi a risqué de provoquer une dépression mondiale et a forcé les décideurs politiques à secourir ceux dont le comportement imprudent avait créé le problème.

Certes, les décideurs ont également introduit des mesures pour « réduire les risques » des banques. Ils ont augmenté les coussins de capital, renforcé la surveillance sur place et interdit certaines activités. Mais bien que les gouvernements et les banques centrales aient réussi à réduire les risques systémiques émanant du système bancaire, ils n’ont pas réussi à comprendre et à surveiller d’assez près ce qu’il advenait alors de ce risque.

En l’occurrence, le vide qui en a résulté a été rapidement comblé par le secteur non bancaire encore peu encadré et régulé. Le secteur financier a donc continué à croître de façon marquée, tant en termes absolus que par rapport aux économies nationales. Les banques centrales ont trébuché dans une codépendance malsaine avec les marchés, perdant la flexibilité de leurs politiques et risquant la crédibilité à long terme qui est essentielle à leur efficacité. Dans la foulée, les actifs sous gestion et la dette sur marge ont atteint des niveaux records, tout comme l’endettement et le bilan de la Réserve fédérale américaine.

Compte tenu de l’ampleur en jeu, il n’est pas surprenant que les banques centrales en particulier fassent preuve de prudence ces jours-ci, craignant de perturber les marchés financiers d’une manière qui saperait la reprise économique post-pandémique. Sur une autoroute du secteur financier où trop de participants roulent trop vite – certains de façon imprudente – nous avons déjà eu trois quasi-accidents cette année impliquant le marché de la dette publique, des investisseurs de détail épinglant des fonds spéculatifs dans un coin et une famille surendettée bureau qui a infligé 10 milliards de dollars de pertes à une poignée de banques. Grâce à un coup de chance plutôt qu’à des mesures officielles de prévention des crises, chacun de ces événements n’a pas provoqué d’effondrement majeur du système financier dans son ensemble.

La relation de codépendance de longue date des banques centrales avec le secteur financier semble avoir conduit les décideurs politiques à croire qu’ils n’avaient d’autre choix que d’isoler le secteur de la dure réalité de la pandémie. Cela a entraîné une déconnexion encore plus étonnante entre Wall Street et Main Street et a donné une nouvelle impulsion inquiétante aux inégalités de richesse. Au cours des 12 mois précédant avril 2021, la richesse combinée des milliardaires figurant sur la liste mondiale annuelle du magazine Forbes a augmenté d’un record de 5 000 milliards de dollars, pour atteindre 13 000 milliards de dollars. Et la population mondiale de milliardaires a augmenté de près de 700 par rapport à l’année précédente, atteignant un sommet historique de plus de 2 700.

Les décideurs politiques seraient imprudents de simplement espérer le meilleur, à savoir un type de deus ex machina financier dans lequel une reprise économique forte et rapide rachète l’énorme augmentation de la dette, de l’endettement et des valorisations des actifs. Au lieu de cela, ils devraient agir maintenant pour modérer la prise de risque excessive du secteur financier. Cela devrait inclure contenir et réduire la dette de marge ; imposer des critères d’aptitude plus stricts aux courtiers; l’amélioration de l’évaluation, de la supervision et de la réglementation des institutions non bancaires ; et réduire les avantages fiscaux des gains de placement actuellement privilégiés.

Ces étapes, à la fois individuelles et collectives, ne sont pas en elles-mêmes une panacée pour un problème persistant et croissant. Mais ce n’est pas une excuse pour un nouveau retard. Plus les décideurs politiques permettent à la dynamique actuelle de se développer, plus la menace pour le bien-être économique et social est grande, et plus grand est le risque qu’une nouvelle crise éclate – injustement et malgré une décennie de promesses – dans le même secteur que la dernière fois.

Copyright: Project Syndicate 2021

L’auteur, président du Queens’ College de l’Université de Cambridge, était l’ancien président du Global Development Council de Barack Obama.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.