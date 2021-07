Moneybagg Yo annonce une tournée nationale « A Gangsta’s Pain »

Sac d’argent Yo a annoncé sa tournée nationale d’automne « A Gangsta’s Pain », présentée par Rolling Loud.

La tournée de 21 dates à travers le pays débutera à Tampa fin septembre et mettra en vedette Fredo Bang, BIG30, Big Homiie G, Blacc Zacc et TripStar avec d’autres nouvelles dates qui seront annoncées dans les prochains jours. Les billets sont disponibles dès maintenant sur AGangstasPainTour.com.

Plus récemment, Bagg a dévoilé la vidéo tant attendue de sa chanson à succès, “Wockesha”, qu’il a co-réalisée aux côtés de Ben Marc. “Wockesha” est rapidement devenu un favori des fans depuis la sortie du quatrième album studio de Bagg acclamé par la critique, A Gangsta’s Pain, qui a récemment obtenu la certification or de la RIAA.

Au-delà de sa propre tournée, Bagg devrait se produire dans plusieurs festivals, dont Rouler fort à Miami, Rouler fort à New York, Rouler fort en Californie, Fabriqué en Amérique, et Summer Jam.

Récemment, Moneybagg a obtenu sa première carrière Placement d’album n°1 sur le Billboard 200 avec A Gangsta’s Pain. L’album du natif de Memphis a déplacé plus de 110 000 unités au cours de la première semaine de sa sortie, résultant en l’un des plus gros débuts hip-hop de l’année à ce jour.

De plus, le projet de la star du rap était n°1 sur le Top R&B/Hip-Hop Albums Chart, Top Rap Albums Chart et n°1 sur Apple Music’s All Genre and Hip Hop Chart toute la semaine de sortie.

L’album tentaculaire de 22 pistes a été acclamé par la critique à son arrivée. Billboard a applaudi ses “histoires authentiques qui se connectent à la fois aux cœurs et aux esprits des rues”. Pendant ce temps, UPROXX a observé: “Moneybagg Yo sort de sa zone de confort pour conquérir” A Gangsta’s Pain “sur son nouvel album pensif.” Rolling Stone a souligné « Certified Neptunes » [feat. Pharrell] comme une « chanson que vous devez savoir ».

Achetez ou diffusez A Gangsta’s Pain.

Dates de la tournée “A Gangsta’s Pain”:

29/09 – Tampa, Floride

30/09 – Raleigh, Caroline du Nord

1/10 – Atlanta, Géorgie

10/2 – Washington, DC

10/3 – Charlotte, Caroline du Nord

10/4 – Norfolk, Virginie

10/5 – Richmond, Virginie

10/6 – New York, NY

10/9 – Rochester, État de New York

10/10 – Wallingford, Connecticut

10/12 – Boston, Massachusetts

14/10 – Milwaukee, WI

15/10 – Chicago, Illinois

16/10 – Saint-Louis, Missouri

20/10 – Dallas, Texas

21/10 – Denver, CO

23/10 – Los Angeles, Californie

24/10 – San Francisco, Californie

25/10 – Portland, OR

26/10 – Seattle, WA