Moneybagg Yo & More sur « Bigger Than Life Or Death » de EST Gee

Artiste hip-hop de Louisville EST Gee a sorti Bigger Than Life Or Death Deluxe, qui comprend de nouvelles collaborations avec Yo Gotti, Future et Sac d’argent Yo.

En plus d’abandonner la version de luxe, Gee a également livré une toute nouvelle vidéo pour « Jumpout Gang ». Le visuel a été réalisé par Diesel Films et comprend un caméo du compagnon de label CMG de Gee, 42 Dugg.

Plus tôt ce mois-ci, Gee a offert à ses fans Bigger Than Life Or Death Part 2, qui figure actuellement sur le Billboard 200 et a fait ses débuts dans le Top 10 sur Spotify US Chart. La partie 2 comprenait son plus récent single « Lamborghini Geeski », un hymne sans vergogne où le rappeur en pleine ascension fléchit ses richesses durement gagnées. La chanson a recueilli les éloges de The FADER, HNHH, Revolt et plus encore.

La série de sorties suit la première coupe acclamée par la critique de Bigger Than Life Or Death, qui a marqué ses débuts sur le label.

Initialement publié en juillet, BTLOD a obtenu une apparition dans le Top 10 du palmarès Billboard 200, culminant à la 7e place. Le projet était rempli d’invités illustres, dont petit bébé, Future, Yo Gotti, Young Thug, Lil Durk, 42 ​​Dugg, Rylo Rodriguez et Pooh Shiesty.

Tout au long de l’année, EST Gee s’est imposé comme un artiste à suivre. Il a collaboré et rejoint son compatriote rappeur de Louisville, Jack Harlow sur Jimmy Kimmel Live !, a reçu des cosignatures de Jay-Z, Canard, Lil Baby et bien d’autres, en tête du classement Rolling Stone’s Breakthrough 25, n°1 du classement All Genre d’Apple, a été couronnée « Rookie R&B/Hip-Hop du mois de juillet » par Billboard, a été classée parmi les « L’un des les meilleurs rappeurs de la vingtaine » tandis que Stereogum et le New York Times ont couronné Bigger Than Life Or Death comme l’un des « Meilleurs albums de 2021 ».

Acheter ou diffuser Plus grand que la vie ou la mort Deluxe.

Liste des morceaux de Bigger Than Life Or Death Deluxe :

Partie 1:

Riata Dada

Rendez-le même

5500 degrés (Ft. Lil Baby, 42 Dugg et Rylo Rodriguez)

Plus grand que la vie ou la mort

Habitant du ciel

Lick Back Remix (Ft. Future & Young Thug)

En ville (Ft. Lil Durk)

Étiquette de prix

Run N 2 Me (ft. Yo Gotti)

Capitole 1

Tout ce que je sais (Ft. Pooh Shiesty)

Pour de vrai

Véritable raison

Pas d’amis (Ft. Yo Gotti et 42 Dugg)

lécher en arrière

Partie 2:

Créateur de hits

Lamborghini Geeski

Ventilateur

Gang de saut

Toute ma vie

homme sanglant

OD

La misère aime la compagnie

Qu’est-ce que c’est (Ft. Yo Gotti)

Ballons (Ft. Moneybagg Yo)

Dead Wrong (Ft. Future)