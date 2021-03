Moneybagg Yo recrute Future pour un nouveau single, « Hard For The Next »

Aujourd’hui, artiste hip-hop à succès Moneybagg Yo livre sa dernière offre, «Hard for the Next», mettant en vedette l’artiste primé aux Grammy Awards Future, et dévoile le visuel correspondant pour le nouveau single.

Les deux s’associent pour une performance dynamique, mélangeant le flux prêt pour la rue de Moneybagg avec la livraison woozy et hypnotisée de Future. « Hard for the Next » est vraiment un événement d’une chanson: il rassemble deux des plus grands actes de la musique rap sous un même toit.

Sur le morceau introspectif, Bagg et Future adoptent une approche mélodique de l’amour et de l’adoration. Ensemble, ils couvrent leurs intérêts amoureux respectifs d’éloges, de cadeaux et de dévouement. Le visuel époustouflant, réalisé par Daniel Russell (Justin Timberlake, Missy Elliot, Offset), a été filmé à Miami et donne un aperçu du lien romantique entre Bagg et sa petite amie, Ari Fletcher.

Lyriquement, Bagg explore les relations et comment si peu semblent durer. Avec son partenaire, il a enfin trouvé quelqu’un avec qui il veut passer sa vie. Avec la collaboration nouvellement sortie avec Future, le musicien de Memphis met en valeur sa polyvalence en tant qu’artiste ainsi que sa capacité à s’adapter à de multiples styles et collaborations.

«Hard for the Next» arrive sur les talons après son récent single «Time Today», un clin d’œil aux haters qui le motivent et le bousculent. Le morceau a marqué une place sur Billboard’s Hot 100, a reçu les éloges de Complex, Consequence of Sound, XXL, entre autres, et l’a aidé à décrocher une place sur la couverture de la playlist Rap Caviar de Spotify. Bagg a également récemment reçu un co-signe majeur du hitmaker Pharrell, qui a déclaré: « Moneybagg est mon préféré, mon préféré, mon préféré en ce moment » sur le AUTRE podcast de tonalité.

L’hymne à clapback a commencé à créer un buzz majeur après avoir taquiné un clip de la vidéo de lui habillé en personnage de William Dent de Girlfriends. Pas étranger à devenir viral, Bagg s’est également récemment retrouvé à l’avant-garde d’un autre moment viral. Un meme a circulé après que le président Biden a signé le paquet de secours COVID de 1,9 billion de dollars et Internet l’a appelé « Moneybagg Joe. » Cela a rapidement conduit à une place tendance sur Twitter et à une couverture nationale sur The Beat avec Ari Melber. Regardez le clip ici.

Achetez Moneybagg Yo et Future’s « Hard for the Next » ici.