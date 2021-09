Moneybagg Yo s’associe à Lil Wayne et Ashanti pour “Wockesha Remix”

Aujourd’hui, artiste hip-hop multiplatine Sac d’argent Yo a partagé le remix très attendu de son tube “Wockesha” avec Lil Wayne et Ashanti.

Le morceau original démarre avec une apparition de la légende du hip-hop Lil Wayne, qui divulgue son tristement célèbre discours sur le renvoi de ceux qui ne peuvent pas s’occuper de leurs affaires. Sur le remix, Wayne propose un couplet complet supplémentaire, ainsi qu’une section dirigée par Ashanti. Wanye commence le remix avec ses réflexions sur “Wockesha” tandis que Bagg prend le refrain et laisse la chanteuse R&B terminer le morceau avec sa voix douce et soyeuse et un couplet puissant.

L’artiste hip-hop multiplatine a d’abord capturé le numéro 1 à la radio avec la version de l’album “Wockesha”. De plus, le single à succès a obtenu une certification platine de la RIAA. Il a accumulé plus de 318 millions de flux mondiaux à ce jour, tandis que Revolt TV l’a décrit comme “un véritable succès” et HotNewHipHop l’a noté comme “l’une des chansons les plus populaires du projet”. Bagg a publié une vidéo pour la version originale “Wockesha”, qu’il a co-réalisée aux côtés de Ben Marc.

À sa sortie, A Gangsta’s Pain était immédiatement l’un des plus gros débuts hip-hop de l’année à ce jour. Le projet de la star du rap était n°1 sur le Top R&B/Hip-Hop Albums Chart, Top Rap Albums Chart et n°1 sur Apple Music’s All Genre and Hip Hop Chart toute la semaine de sortie. Billboard a applaudi ses “histoires authentiques qui se connectent à la fois aux cœurs et aux esprits des rues”, tandis que UPROXX a observé: “Moneybagg Yo sort de sa zone de confort pour conquérir” A Gangsta’s Pain “sur son nouvel album pensif.”

De retour en juillet, Moneybagg Yo a annoncé sa tournée nationale d’automne “A Gangsta’s Pain”, présenté par Rolling Loud.

La tournée de 21 dates à travers le pays débutera à Tampa à la fin de ce mois et mettra en vedette Fredo Bang, BIG30, Big Homiie G, Blacc Zacc et TripStar.

Achetez ou diffusez le “Wockesha Remix (Feat. Lil Wayne et Ashanti).