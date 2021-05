Moneybagg Yo se classe n ° 1 avec “ A Gangsta’s Pain ”

Moneybagg Yo a obtenu son premier album en carrière dans le classement du Billboard 200 avec la sortie de son nouvel album complet, A Gangsta’s Pain. L’album du natif de Memphis a déplacé plus de 110 000 unités au cours de la première semaine de sa sortie, ce qui a abouti à l’un des plus grands débuts hip-hop de l’année à ce jour.

De plus, le projet de la star montante du rap était n ° 1 du Top R & B / Hip-Hop Albums Chart, Top Rap Albums Chart et n ° 1 du classement All Genre et Hip Hop d’Apple Music pendant toute la semaine de sa sortie.

L’album tentaculaire de 22 titres a été acclamé par la critique à son arrivée. Billboard a applaudi ses «histoires authentiques qui se connectent à la fois au cœur et à l’esprit des rues». Pendant ce temps, UPROXX a observé: «Moneybagg Yo sort de sa zone de confort pour vaincre ‘A Gangsta’s Pain’ sur son nouvel album pensif. Rolling Stone a souligné «Neptunes certifiées» [feat. Pharrell] comme une «chanson que vous devez savoir».

Poursuivant sa course passionnante, Moneybagg a récemment fait son débuts à la télévision en fin de soirée avec un mélange impressionnant de “Time Today” et “Hard For The Next” sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

A Gangsta’s Pain met en valeur la polyvalence du Moneybagg en tant qu’artiste. Il s’ouvre avec certains de ses morceaux les plus puissants à ce jour, mais il se présente également avec des bangers indiscutables et inimitables. Parmi ceux-ci, il revendique des singles tels que le percutant «Shottas (Lala)», le «Time Today» qui vend de l’or «Hard For The Next (Feat. Future)», et l’hymne récent «GO! (Feat. BIG30). »

Tracklist de la douleur d’un gangsta:

1. Memphganistan (Ft. Kaash Paige)

2. Dites simplement Det

3. ALLEZ! (Avec BIG30)

4. Wockesha

5. Shottas (Lala)

6. Dur pour le prochain (avec l’avenir)

7. Si la douleur était une personne

8. Je crois U (Ft. TripStar)

9. Heure d’aujourd’hui

10. Intermède

11. Promo gratuite (Ft. Polo G & Lil Durk)

12. Déteste ici

13. Aimez-le ici

14. Clear Da Air

15. Projets

16. One Of Dem Nights (Ft. Jhené Aiko)

17. FR

18. Neptunes certifié (Ft. Pharrell)

19. Changer de sujet

20. Least Ian Lie

21. Vierge bipolaire

22. La douleur d’un gangsta