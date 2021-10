Artiste hip-hop multiplatine Sac d’argent Yo a sorti le clip tant attendu de « One Of Dem Nights », sa collaboration électrique avec Jhené Aiko.

Associant les mélodies hypnotiques d’Aiko aux rimes habiles et dynamiques de Moneybagg Yo, la vidéo alterne entre des vignettes d’une Aiko miniature chantant au bord d’un évier et d’une cuisinière avant qu’elle et Moneybagg Yo n’apparaissent ensemble à l’écran, se verrouillant dans leur chimie inégalée.

Poursuivant une séquence de succès incassable depuis le sommet de 2021, le célèbre artiste hip-hop de Memphis a également remporté le numéro 1 à Urban Radio avec son dernier smash «Wockesha», qui a également obtenu la certification platine de la RIAA. Plus récemment, il a livré un remix du single avec des fonctionnalités de Lil Wayne et Ashanti qui a reçu les éloges de ET, Complex, Revolt, et plus encore.

Le morceau original démarre avec un caméo de la légende du hip-hop Lil Wayne, qui divulgue son tristement célèbre discours sur le renvoi de ceux qui ne peuvent pas s’occuper de leurs affaires. Sur le remix, Wayne propose un couplet complet supplémentaire, ainsi qu’une section dirigée par Ashanti. Wanye commence le remix avec ses réflexions sur « Wockesha » tandis que Bagg prend le refrain et laisse la chanteuse R&B terminer le morceau avec sa voix douce et soyeuse et un couplet puissant.

À sa sortie, A Gangsta’s Pain était immédiatement l’un des plus gros débuts hip-hop de l’année à ce jour. Le projet de la star du rap était n°1 sur le Top R&B/Hip-Hop Albums Chart, Top Rap Albums Chart et n°1 sur Apple Music’s All Genre and Hip Hop Chart toute la semaine de sortie. Billboard a applaudi ses « histoires authentiques qui se connectent à la fois au cœur et à l’esprit des rues », tandis que UPROXX a observé: « Moneybagg Yo sort de sa zone de confort pour conquérir » A Gangsta’s Pain « sur son nouvel album pensif. »

De retour en juillet, Moneybagg Yo a annoncé sa tournée nationale d’automne « A Gangsta’s Pain », présenté par Rolling Loud.

La tournée de 21 dates à travers le pays a débuté à Tampa fin septembre et met en vedette Fredo Bang, BIG30, Big Homiie G, Blacc Zacc et TripStar.

Achetez ou diffusez A Gangsta’s Pain.