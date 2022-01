Moneygram acquiert une participation dans Coinme

Hier, MoneyGram, une société mondiale de transfert d’argent, a annoncé qu’elle avait acquis une participation de 4% dans l’opérateur de crypto ATM Coinme. On vous dit les détails !

MoneyGram et Coinme maintiennent leur partenariat

Sans aucun doute, le récent investissement de MoneyGram expose ses plans pour entrer sur le plus grand marché d’échange de crypto au monde. Il convient de rappeler que Coinme, en tant qu’opérateur crypto ATM, permet aux utilisateurs de convertir de la monnaie fiduciaire en crypto-monnaies et vice versa. MoneyGram, pour sa part, se concentre sur l’envoi de fonds dans le monde entier.

Par conséquent, l’investissement minoritaire de MoneyGram dans Coinme cherche à conduire un modèle de transaction crypto-monnaie en espèces. En fait, cet investissement fait suite à un partenariat entre les deux sociétés en mai 2021. Alex Holmes, PDG de MoneyGram, a expliqué dans le communiqué ce qui suit :

«Notre offre unique Cash to Bitcoin avec Coinme, annoncée en mai 2021, a ouvert notre entreprise à un tout nouveau segment de clientèle, et nous ne pourrions être plus satisfaits de nos progrès. Alors que nous accélérons nos efforts d’innovation, des partenariats avec des startups comme Coinme renforceront notre position de leader de l’industrie dans l’utilisation de la blockchain et de technologies similaires. »

En fait, c’est avec le partenariat de mai 2021 que MoneyGram a pu permettre à ses clients d’acheter et de vendre des Bitcoins au comptant dans 12 000 établissements américains.

Ainsi, selon le communiqué, MoneyGram a acquis 4% de Coinme, dans le cadre d’un tour de table de série A.

Un monde plein d’opportunités

De cette façon, Holmes garantit que MoneyGram reste optimiste « sur les opportunités qui existent dans le monde … des crypto-monnaies et notre capacité à fonctionner comme un pont compatible pour connecter les actifs numériques à la monnaie fiduciaire locale ».

De même, Neil Bergquist, PDG de Coinme, assure qu’ils voient dans cet investissement une opportunité incroyable d’étendre leur présence de leader dans le monde de la cryptographie.

Où mènera ce récent partenariat ? Cela sera-t-il positif pour le marché de la cryptographie ? Nous voulons connaître votre opinion!

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport