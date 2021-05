MoneyGram permet désormais aux gens d’acheter et de vendre des bitcoins grâce à un accord avec la start-up de Seattle Coinme

Les nouvelles: Le géant des services de câblage d’argent MoneyGram a signé un accord avec Coinme pour permettre aux clients d’acheter ou de vendre des bitcoins avec de l’argent comptant dans plus de 12000 emplacements physiques à travers les États-Unis. les personnes qui bénéficieront d’un accès à la monnaie numérique fiable, facile et abordable », a déclaré Neil Bergquist, PDG de Coinme, qui a cofondé la startup de Seattle en 2014 et a contribué à la création d’un réseau d’échange de crypto-monnaie comprenant des guichets automatiques et des kiosques Coinstar. L’accord MoneyGram est le dernier exemple d’adoption de la crypto-monnaie grand public au cours de l’année écoulée, alors que les prix du bitcoin, de l’ethereum et d’autres monnaies numériques ont augmenté.