MoneyGram s’associe à Coinme pour élargir l’accès aux crypto-monnaies

MoneyGram (NASDAQ: MGI), un acteur de premier plan sur le marché transfrontalier des paiements P2P et des transferts d’argent, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Coinme, opérateur du plus grand échange de devises sous licence aux États-Unis, pour permettre aux clients d’acheter des crypto-monnaies avec encaisser et retirer des avoirs en crypto-monnaie contre de l’argent dans des milliers de magasins de détail aux États-Unis.

Selon le communiqué de presse, il existe aujourd’hui moins de 20000 kiosques de crypto-monnaie dans le monde et les deux sociétés prévoient d’étendre l’accès aux crypto-monnaies en créant des milliers de nouveaux points de vente pour acheter et vendre des bitcoins et d’autres crypto-monnaies numériques.

Chronologie du lancement

Les plans prévoient de lancer le service dans certains emplacements MoneyGram à partir des États-Unis dans les semaines à venir. Les services seront initialement proposés pour Bitcoin avec des plans pour que les crypto-monnaies supplémentaires soient disponibles peu de temps après.

L’association envisage également de proposer des services similaires sur certains marchés internationaux au second semestre 2021.

La direction de l’entreprise

«Ce partenariat innovant ouvre notre entreprise à un tout nouveau segment de clientèle, car nous sommes les premiers à lancer un modèle de crypto-monnaie en construisant un pont avec Coinme pour connecter le bitcoin à la monnaie fiduciaire locale», a déclaré Alex Holmes, président et chef de la direction de MoneyGram. “Notre réseau mondial unique est un atout extrêmement précieux, et nous sommes ravis d’ouvrir notre plate-forme à Coinme alors que nous cherchons de plus en plus à capter une nouvelle croissance en monétisant notre réseau pour de nouveaux cas d’utilisation.”