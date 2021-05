Paiements et marchands

MoneyGram s’associe à Coinme pour faciliter l’achat de Bitcoin et l’encaissement aux États-Unis

Selon un communiqué de presse officiel, la société américaine de transfert de fonds MoneyGram International a scellé un nouveau partenariat avec Bitcoin Kiosk Operator Coinme, qui permettrait aux clients d’acheter et de vendre facilement Bitcoin contre de l’argent dans les sites Coinme à travers les États-Unis.

MoneyGram s’associe à Coinme

Grâce à cette collaboration, les clients pourraient effectuer des achats au comptant et des ventes de Bitcoin dans 12000 emplacements différents appartenant à Coinme aux États-Unis.

L’accord utiliserait la plate-forme de paiement moderne, mobile et basée sur les API de MoneyGram et le vaste réseau de kiosques de crypto-monnaie de Coinme dans la nation américaine.

Cette initiative est spécialement conçue pour les clients intéressés à utiliser Bitcoin pour la première fois.

Ce nouveau partenariat avec MoneyGram répondrait à deux besoins. Cela élargirait encore le réseau de Coinme pour rendre le BTC accessible à tous et augmenterait encore l’adoption de Bitcoin aux États-Unis.

La société de transfert d’argent prévoit d’élargir l’accès à Bitcoin aux États-Unis et de sélectionner des marchés internationaux au cours du second semestre 2021. Le président-directeur général de MoneyGram, Alex Holmes, a déclaré:

«Ce partenariat innovant ouvre notre entreprise à un tout nouveau segment de clientèle, car nous sommes les premiers à lancer un modèle de crypto-monnaie en construisant un pont avec Coinme pour connecter le bitcoin à la monnaie fiduciaire locale.»

Fondée en 2014, Coinme est la première société de guichets automatiques Bitcoin aux États-Unis. Il gère des millions de dollars de transactions chaque mois grâce à ses swaps cash contre bitcoin dans environ 6000 kiosques de supermarchés à travers le pays.

Coinme a encore élargi son réseau en collaborant avec l’opérateur de machine d’encaissement de pièces Coinstar. La collaboration a permis à Coinme d’apporter ses services de trading Bitcoin à environ 20000 emplacements physiques Coinstar.

L’intérêt croissant de MoneyGram pour les transactions cryptographiques

Le dernier partenariat crypto de MoneyGram ne s’est pas bien terminé.

La société de transfert d’argent s’est précédemment associée à Ripple Labs en 2019 pour utiliser la monnaie numérique XRP de la start-up blockchain pour les paiements transfrontaliers et les règlements de change.

Pendant le temps que MoneyGram a utilisé le service de liquidité à la demande de Ripple, la société a gagné 9,3 millions de dollars au troisième trimestre 2020 de la société blockchain à partir des frais de développement du marché.

Des problèmes se sont ensuivis, qui ont conduit à la résiliation du partenariat lorsque MoneyGram a cessé de négocier dans le cadre de son accord commercial avec Ripple début décembre 2020.

MoneyGram a suspendu la négociation sur la plate-forme de Ripple en raison de préoccupations concernant la lutte juridique de cette dernière avec la Securities and Exchange Commission (SEC). La SEC avait poursuivi Ripple, alléguant que la société avait vendu plus de 1,3 milliard de dollars de XRP dans des offres de sécurité non enregistrées à des investisseurs.

Ripple a finalement annoncé la fin officielle du partenariat MoneyGram en mars de cette année.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.