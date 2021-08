Moneyline de Pittsburgh (+165) et plus ⋆ .

Encore une fois, les paris d’équipe n’offrent pas beaucoup de valeur aujourd’hui, à l’exception d’une place discutée ci-dessous, mais il existe une tonne d’excellents paris d’accessoires. Ci-dessous, j’ai examiné les cotes de l’équipe MLB et du joueur Vegas et décrit quatre choix gratuits d’experts MLB dans le guide de paris MLB d’Awesemo.

Dominez votre repêchage cette année avec des nouvelles et des choix de la nouvelle chaîne YouTube Fantasy Football d’Awesemo

Choix d’experts MLB, prédictions d’accessoires et cotes Vegas

Pirates contre Reds : Pittsburgh Moneyline (+165, William Hill)

C’est un autre endroit où la ligne de pari ne correspond pas aux probabilités du modèle propriétaire utilisé par Awesemo. Cela a également beaucoup de sens, car la confrontation des lanceurs et les alignements sont beaucoup plus proches que la perception du public. Wade Miley limite les contacts durs mais n’élimine que 18% des frappeurs et survit grâce à la grâce de ses joueurs défensifs. JT Brubaker est sans doute le lanceur le plus talentueux; il retire 24 % des frappeurs au bâton et jouit d’un excellent contrôle avec seulement 5,8 % de buts sur balles autorisés cette année. Cependant, il a été extrêmement mauvais en accordant des circuits cette année, ce qui a limité son efficacité en tant que lanceur partant. Les Pirates sont une équipe patiente avec cinq frappeurs dans leur alignement projeté marchant plus de 10 % du temps. Les Pirates ne possèdent pas beaucoup de pouvoir, mais c’est une équipe embêtante qui fait travailler les lanceurs adverses. L’inverse est vrai pour les Reds, car ils essaient de frapper la balle le plus loin possible à chaque batte. Il s’agit d’un match que le modèle d’Awesemo prévoit que les Pirates gagneront environ 40% du temps, ce qui en fait un endroit rentable à long terme pour parier.

Kyle Muller Moins de 6,5 retraits au bâton (-148, FanDuel)

Kyle Muller a connu un excellent début de saison en ce qui concerne les frappes battantes. Ce soir, il affronte les Nationals qui ont perdu leurs meilleurs frappeurs à la date limite des échanges, mais les frappeurs qui restent, bien que ne possédant pas beaucoup de puissance, ne se balancent pas et manquent souvent. L’alignement projeté ne compte qu’un seul frappeur avec un taux de retrait au bâton supérieur à 20 %. Muller a retiré 27% des frappeurs sur des prises, mais a également marché 12,3% et accorde 42,5% de coups durs. Six retraits au bâton et demi est un total élevé pour la plupart des lanceurs depuis l’interdiction des substances collantes, et cela rend même un pari de -148 très rentable.

Corbin brûle plus de 7,5 retraits au bâton (-120, BetMGM)

Corbin Burnes a sans doute été le meilleur artiste au bâton de la ligue cette année. Ce soir, il affronte une équipe des Giants tout aussi impressionnante qui est devenue la favorite pour remporter la division la plus difficile de la Major League Baseball. Burnes a un taux de retrait au bâton de 36% et ne marche que 5% des frappeurs, le laissant aller profondément dans presque chaque départ. Bien que les Giants aient une formation qui a surpris à chaque position, ils ont également des taux de retrait au bâton de plus de 20% à chaque endroit, à l’exception du receveur. Burnes est un excellent pari pour maintenir son processus de retrait au bâton ce soir, même contre une équipe très difficile.

Obtenez un premier pari sans risque jusqu’à 600 $ !

Didi Gregorius va frapper un home run (+650, William Hill)

Un pari home run +650 n’a qu’à frapper quelques fois pour être très rentable. Didi Grégoire a connu des moments difficiles cette saison, figurant sur la liste des blessés et arborant généralement des numéros de puissance réduits dans tous les domaines. Cependant, il balance beaucoup mieux la batte en été. Il a un angle de lancement de 17,7 degrés qui est parfait pour frapper les circuits et ne frappe que 18% du temps cette saison, ce qui signifie qu’il met la balle en l’air presque à chaque fois au bâton. Il a un swing en boucle qui peut même envoyer le ballon en l’air contre des lanceurs de Groundball comme Marcus Stroman. Stroman abandonne 42% de coups durs et un xSLG de 0,423 cette année, et il marche rarement avec quelqu’un. Tout ce qui précède s’ajoute au fait que Gregorius frappe la balle assez fort pour la sortir et gagner un pari long.

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Consultez la page d’accueil d’AwesemoOdds pour plus de contenu sur les paris sportifs, y compris plus de choix et de pronostics.