Moneysupermarket fait demi-tour sur le boycott publicitaire de GB News | Royaume-Uni | Nouvelles

Le site de comparaison de prix en ligne avait suivi un certain nombre de grandes entreprises en retirant ses publicités du plus récent réseau du Royaume-Uni. GB News a été lancée dimanche soir par son président Andrew Neil et la chaîne a promis de défier la soi-disant culture d’annulation et le comportement de réveil.

Le nouveau rival de la BBC et de Sky News a depuis été pris pour cible par des militants de gauche, dont le groupe Stop Funding Hate, qui publie une liste d’entreprises publicitaires sur la chaîne.

Mercredi, Moneysupermarket a rejoint IKEA, la société de cidre Kopparberg, Octopus Energy et The Open University pour éloigner sa marque de GB News.

Mais moins de 24 heures plus tard, le site grand public est revenu sur sa décision de « mettre en pause » son espace publicitaire sur GB News.

Dans un article sur Twitter, Moneysupermarket a déclaré : “Juste pour confirmer que Moneysupermarket ne boycotte pas sa publicité sur GB News, désolé pour toute confusion causée.”

Hier, le cabinet a tweeté : « Nous comprenons qu’il existe des opinions bien arrêtées des deux côtés sur ce sujet.

“Parce que GB News est une nouvelle chaîne, nous avons besoin de temps pour bien la comprendre. Dans cet esprit, nous avons décidé de suspendre nos espaces publicitaires en attendant un examen.”

IKEA est également revenu sur sa décision hâtive mardi de suspendre les publicités de GB News.

Le détaillant de meubles suédois a maintenant déclaré qu’il était “tout simplement trop tôt” pour décider si GB News adhère à sa “politique publicitaire et aux directives de la marque”.

IKEA a ajouté qu’une décision finale serait prise à une date ultérieure.

Une porte-parole a déclaré : « Mardi, nous avons pris la décision de suspendre la publicité sur GB News.

« Alors que nous n’avions pas cherché activement à apparaître sur la chaîne, la décision de suspendre notre publicité a été prise à grande vitesse.

« En tant que chaîne nouvellement lancée, nous reconnaissons qu’il est tout simplement trop tôt pour prendre une décision éclairée quant à savoir si la publicité est conforme à notre politique publicitaire et aux directives de la marque.

Il a dit : « Jetez un œil à notre contenu. Vous ne trouverez aucune haine. Faites-moi savoir si vous voulez faire de la publicité. Et je vous ferai savoir si nous voulons vos annonces. Ou si nous organisons un boycott de vous.

Dans un autre tweet, M. Neil a déclaré : “Combien d’autres chaînes avez-vous regardées avant de décider de faire de la publicité ?

“Je vais examiner les marques pour décider si elles sont aptes à faire de la publicité avec nous. J’aurai quelque chose à dire à ce sujet et plus encore lors d’une émission spéciale Media Watch ce soir GB News à 20h sur Andrew Neil.”

M. Neil a lancé GB News à 20 heures dimanche dernier et dans son monologue d’ouverture, le diffuseur chevronné a déclaré que la chaîne “percerait la pompe de nos élites dans la politique, les affaires, les médias et les universités et exposerait la promotion croissante de la culture d’annulation pour la menace à la liberté d’expression et la démocratie qu’elle est”.