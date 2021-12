Mongoose Coin devient une étrange réalité à la suite de l’audience du Congrès sur la cryptographie

Parfois, la comédie s’écrit tout simplement. Une nouvelle crypto apparaît aujourd’hui en réponse rapide à un commentaire désinvolte. Cependant, contrairement au jeton habituel engendré par le mot d’Elon Musk, ce crypto sera à jamais enregistré dans les annales de l’histoire. Pièce de mangouste (CCC :MONG-USD), parmi beaucoup d’autres, apparaissent à gauche et à droite en réponse à l’audience cryptographique du Congrès américain.

La crypto-monnaie est un sujet délicat à Capitol Hill, surtout en ce moment. Les législateurs prennent note de la volatilité de la classe d’actifs et de la façon dont des individus isolés pourraient être capables de manipuler les prix, que ce soit intentionnellement ou par inadvertance. Même sans cette volatilité, il existe encore des arguments sur l’anonymat de la cryptographie et sur la manière dont elle pourrait potentiellement être utilisée pour blanchir de l’argent ou commettre une fraude. D’autres soutiennent que la vie privée est un droit inhérent pour les Américains, et la cryptographie illustre ce droit.

Quoi qu’il en soit, et quelle que soit la position sur ces questions, nous verrons probablement une forme de réglementation cryptographique, et bientôt. Le Congrès se réunit cette semaine pour parler de tout ce qui concerne la monnaie numérique. Mercredi a vu la première de ces réunions ; en tant qu’industrie encore très nouvelle et hautement technique, cette réunion était en quelque sorte un cours accéléré.

En effet, de nombreux membres du Congrès n’en savent tout simplement pas encore assez sur la crypto-monnaie. Cette réunion a vu six responsables de la cryptographie se joindre aux législateurs pour parler des récompenses et des dangers potentiels liés à l’investissement. Les cadres ont également répondu à une rafale de questions des représentants. C’est ce dialogue qui a incité à créer l’une des crypto-monnaies les plus étranges de la semaine.

Mongoose Coin entre dans le giron des investisseurs grâce à Brad Sherman

Le représentant Brad Sherman s’est exprimé mercredi sur la crypto-monnaie. Sherman exprime très clairement son désir de réguler la monnaie numérique ; en fait, il a dit Méta-plateformes’ (NASDAQ :FB) Libra crypto aurait un impact pire sur l’Amérique que les attaques terroristes du 11 septembre. Ces affirmations passées peuvent sembler totalement ridicules et même offensantes pour les taureaux crypto. Mais, ses commentaires cette semaine sur « Mongoose Coin » ont fait rire.

Lorsque Sherman a décidé de serrer le micro lors des audiences de mercredi, il a visé les cadres venus s’exprimer ; en effet, avec leur intérêt pour la cryptographie et le pouvoir de lobbying, il a raison d’être sceptique quant à leurs motivations. Il a également visé l’éthique de « collez-le à l’homme » de la crypto-monnaie, l’appelant « pas nouveau ».

Mais quand Sherman s’est mis à se moquer des noms des crypto-monnaies et de la fréquence à laquelle de nouveaux jetons apparaissent, il a dit par inadvertance quelque chose d’assez hilarant :

« La menace numéro un pour la crypto-monnaie est la crypto. Bitcoin pourrait être déplacé par Ether, qui pourrait être déplacé par Doge qui pourrait être déplacé par HamsterCoin et puis il y a CobraCoin, que pourrait faire MongooseCoin à CryptoCoin ?

Sherman critique la nature cannibale de l’industrie et les noms un peu idiots que les cryptos peuvent adopter. Ce qu’il n’avait probablement pas l’intention de faire, c’était de stimuler le cycle même qu’il critiquait. En effet, depuis les commentaires de Sherman mercredi, de nombreux projets différents de « Mongoose Coin » voient le jour.

Un projet, MONG, porte le slogan « bienvenue à Mongress » ; ce jeton a déjà une communauté Telegram de près de 1 000 utilisateurs. Pendant ce temps, un RedditLe jeton MONGOOSE né a enregistré un volume de transactions énorme de 116 000 $ au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière a bondi à 63 000 $ en deux jours.

